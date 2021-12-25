沙維又想簽前隊友　今次斟「食塵佬」

立即去片重溫當年馬斯巴查點出醜

巴塞隆拿請名宿沙維回巢執教，以為佢有妙計拯救球隊，點知呢位41歲少帥一味「食老本」，繼簽入38歲巴西老將丹尼爾之後，又想再簽入另一位前巴塞隊友馬斯巴查，難怪唔少網民寸沙維仍然活喺美好回憶之中。

現年30歲嘅馬斯巴查出身於巴塞青訓系統，並於2010至16年效力巴塞一隊，同沙維及丹尼爾做過隊友。不過，呢位中堅資質平庸，令人最深刻印象係2014年西班牙盃決賽巴塞隆拿對皇馬，踢到85分鐘，佢被加里夫巴利喺中場邊線推過之後，射入致勝1球。

當時馬斯巴查原本食晒身位，但竟然被巴利用速度，由場邊以外，繞道反超前，跑入禁區射入。呢粒經典入波，既突顯巴利驚人速度同爆發力，亦反映馬斯巴查實在非常遲鈍，名副其實「跑得慢、唔夠快、冇速度」，喺巴利身後「食塵」。

其後馬斯巴查被投閒置散，球員生涯幾乎被呢粒入球摧毀，佢2016年轉投多蒙特，但都係不獲重用，僅過2季就離隊，加盟貝迪斯，估唔到沙維仍然對呢位前隊友念念不忘。

馬斯巴查現時僅剩下18個月合約，沙維有信心說服佢回巢，希望利用佢嘅經驗穩住後防。不過，以馬斯巴查過往「黑歷史」，恐怕只會為防線增添一個計時炸彈。