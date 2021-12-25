足總盃　4強激戰！理文火併東方龍獅

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周六（25日）聖誕大戰，上演「足總盃」4強，由理文於旺角大球場硬撼衞冕冠軍東方龍獅。為爭入決賽，兩隊今仗盡遣強陣，理文左閘徐宏傑復任正選，迪高及顏樂楓組成雙防中，兩翼李康廉、張憙延，全力支援正前鋒洛迪古斯。

至於東方龍獅方面，葉鴻輝把守最後一關，胡晉銘、馬高斯鎮守中堅，米基爾擔任攻中，入球重任則落在三箭頭孫銘謙、巴杜姆及艾華頓身上。

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

5 余煒廉

7 李康廉

9 洛迪古斯

10 亞哥斯達

13 迪高

14 荷西安祖

16 顏樂楓 ［C］

17 張憙延

26 黃俊皓

後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

6 黃皓雋

18 許可臻

21 曾錦濤

29 余沛康

31翁煦濤

44中村祐人

99 金承龍

東方龍獅正選：

1 葉鴻輝 [GK]

4胡晉銘

9 巴杜姆

11艾華頓

16 梁振邦［C］

18 米基爾

19 茹子楠

20 林柱機

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

後備：

26 廖富源 [GK]

2 亞歷斯祖

5 基頓

7 費蘭度

8 李嘉耀

13 朱偉鈞

17 伍家揚

21 杜華利

30 黃梓浩

47 呂卓芹

66 李卓軒

77 王力威

周六（25日)聖誕佳節，「足總盃」4強於旺角大球場一觸即發，由理文與東方龍獅爭奪決賽席位。理文愈踢愈上力，各項賽事取得4連捷，希望能延續好表現爭取晉級；東方龍獅身負衞冕重任，必盡遣強陣務求闖入決賽，球迷等睇好波！（on.cc東網周六下午4時直播）

首次打入「足總盃」4強的理文，上場「菁英盃」以2比1擊敗標準流浪後，各項賽事已斬獲4連勝，主教練陳曉明認為球隊完成「亞協盃」征途回港後，現時比賽狀態已經大有提升：「比起幾個禮拜前啱啱重投聯賽，現時狀態已經好咗好多，對球隊狀態係有信心。」基華尼頓和杜查祖利亞等球員受不同程度傷勢困擾，「曉明Sir」表示幾位傷兵的情況有待觀察，但強調陣中其餘球員已經操「弗」，有望以佳態迎接這場大戰。

理文近期能夠交出穩定表現，後防大將荷西安祖功不可沒，這位西班牙人就透露今年聖誕願望是「冇病冇痛」，繼續為球隊作出貢獻：「喺香港嘅第一季我受傷患困擾，上季又因疫情停下踢下，希望今季可以踢出最好表現。」荷西安祖笑言自己從未試過在聖誕節上場比賽，對此感覺新奇又期待，希望能為球迷獻上一場值得回味的賽事。

東方龍獅季初於「菁英盃」曾擊敗理文，然而主教練盧比度（Chino）預期今仗戰況會相當緊湊：「佢哋擁有好好嘅教練同戰術，近況又唔錯，加上早前簽咗射手杜查祖利亞，連同亞哥斯達、洛迪古斯等，有好大威脅。」身為衞冕冠軍，Chino坦言壓力一定會有，惟自己已竭盡全力，將所有足球知識灌輸在球隊上，盼望球員落場時能夠放鬆心情，盡情發揮。

季初才傷愈復出的艾華頓，暫時各項賽事已攻入8球，成為球隊首席射手。他坦言全賴教練團隊的幫助，目前狀態已接近完全恢復：「養傷9個月出番嚟，依家感覺已經好好多，隻腳同未傷之前分別唔大。」艾華頓早前復出後首戰對理文，隨即取得「士哥」，今仗再遇「黃黑軍團」，這名巴西籍攻擊好手期望能再建奇功，帶領球隊勇闖決賽。

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