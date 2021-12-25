逃離中超　史杜高域創造塞爾維亞奇迹

今屆世界盃外圍賽最令人意外嘅賽果，莫過於歐洲區A組，塞維爾亞作客落後之下，補時反勝有C朗助陣嘅葡萄牙，力壓呢支2016年歐國盃盟主，取得首名直接出線資格。帶領塞維爾亞創下奇迹嘅人，正係今年3月先至接手領軍嘅「雲格徒弟」史杜高域。

史杜高域球員時代已經好輝煌，呢位中場大師技術出眾，曾協助馬賽奪得法甲及歐聯冠軍，佢擔大旗嘅前南斯拉夫國家隊更被稱為「歐洲巴西」，打入1990年世界盃8強。唔少80後球迷認識史杜高域嘅時間，應該係1994至2001年，佢效力日職球隊名古屋八鯨(現稱鯨魚)，其中1995年喺雲格執教之下，奪得天皇盃冠軍。

史杜高域2001年掛靴後，先後擔任塞爾維亞足總、貝爾格萊德紅星會長，但過得唔開心。呢位好波之人2008年重返名古屋八鯨做教練，2010年協助球隊首次奪得日職冠軍，實現當年雲格未能完成嘅心願，可以話係青出於藍。

其後史杜高域執教中超球隊廣州富力5年，直至2020年1月離隊，成為球隊史上執教最長時間嘅主帥。今年3月，史杜高域臨危受命，成為塞維爾亞國家隊主帥，年薪只有100萬歐元，仲因此而需要放棄廣州富力730萬歐元賠償金，但佢並唔在乎，只想帶領國家隊出線。

塞爾維亞喺史杜高域執教下，8場世盃外取得6勝2和，最關鍵係2次對葡萄牙，塞爾維亞都係落後，首循環主場上半場落後2球，最後逼和2比2，最後1場作客葡萄牙，必須贏波先至可以首名出線，塞維爾亞開波2分鐘已失守，但卻戲劇性反勝2比1出線。

有「小精靈」之稱史杜高域似乎真係識得魔法，可以化腐朽為神奇，佢公開成功秘訣：「當有人問我想要踢乜嘢足球，我嘅答案係主宰比賽、統治比賽，掌握主動權，勝負取決於我哋點樣進攻，而唔係首先留意對手點踢。」

史杜高域師承雲格，推崇華麗進攻足球，相信球迷都好期待佢喺明年世界盃決賽周，再帶來驚喜。