年終球會身價排名　曼城10億歐元稱冠

德國《轉會市場》公布今年最後1次各大球會球員身價總值排名榜，英超豪門曼城以10.4億歐元稱冠，亦係唯一球員身價總值突破10億歐元嘅球會，淨係今季新加盟嘅中場基亞利殊都超過1億歐元。

緊隨曼城之後係法甲勁旅巴黎聖日耳門，隊內球員身價總值達9.277億歐元，至於車路士、曼聯、利物浦分別排第3至5位，換言之前5位球隊之中，英超佔4席。

至於近年陷入財困嘅西甲球隊巴塞隆拿，僅排第9位，球員身價總值比2支勁敵皇馬同馬體會少近1億歐元。

最慘都係意甲球隊，前10位不入，當中祖雲達斯失去C朗之後，球員身價總值只有6億歐元，排第11位。

德國《轉會市場》年終球會身價總值前10名

1.曼城 10.4億歐元

2.巴黎聖日耳門 9.277億歐元

3.車路士 8.785億歐元

4.曼聯 8.6525億歐元

5.利物浦 8.61億歐元

6.拜仁慕尼黑 8.195億歐元

7.皇馬 7.46億歐元

8.馬體會 7.459億歐元

9.巴塞隆拿 6.59億歐元

10.熱刺 6.4325億歐元