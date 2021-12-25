年終球會身價排名 曼城10億歐元稱冠
2021年12月25日 17:01
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(Getty Images)
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德國《轉會市場》公布今年最後1次各大球會球員身價總值排名榜，英超豪門曼城以10.4億歐元稱冠，亦係唯一球員身價總值突破10億歐元嘅球會，淨係今季新加盟嘅中場基亞利殊都超過1億歐元。
緊隨曼城之後係法甲勁旅巴黎聖日耳門，隊內球員身價總值達9.277億歐元，至於車路士、曼聯、利物浦分別排第3至5位，換言之前5位球隊之中，英超佔4席。
至於近年陷入財困嘅西甲球隊巴塞隆拿，僅排第9位，球員身價總值比2支勁敵皇馬同馬體會少近1億歐元。
最慘都係意甲球隊，前10位不入，當中祖雲達斯失去C朗之後，球員身價總值只有6億歐元，排第11位。
德國《轉會市場》年終球會身價總值前10名
1.曼城 10.4億歐元
2.巴黎聖日耳門 9.277億歐元
3.車路士 8.785億歐元
4.曼聯 8.6525億歐元
5.利物浦 8.61億歐元
6.拜仁慕尼黑 8.195億歐元
7.皇馬 7.46億歐元
8.馬體會 7.459億歐元
9.巴塞隆拿 6.59億歐元
10.熱刺 6.4325億歐元