足總盃　「大佬」一箭定江山　東方龍獅險勝理文入決賽

周六（25日）聖誕大戰，上演「足總盃」4強，由理文於旺角大球場硬撼衞冕冠軍東方龍獅。東方上半場憑梁冠聰先開記錄，下半場理文全力搶攻，但張憙延離門5碼「炒飛機」，加上洛迪古斯頭槌頂中楣，最終東方以1球險勝理文晉級，順利殺入決賽。

為爭入決賽，兩隊今仗盡遣強陣，理文左閘徐宏傑復任正選，迪高及顏樂楓組成雙防中，兩翼李康廉、張憙延，全力支援正前鋒洛迪古斯。至於東方龍獅方面，葉鴻輝把守最後一關，胡晉銘、馬高斯鎮守中堅，米基爾擔任攻中，入球重任則落在三箭頭孫銘謙、巴杜姆及艾華頓身上。

首次打入「足總盃」4強的理文未有怯場，開賽初段先有攻勢，張憙延中路突破，橫傳予李康廉，但後者禁區內射門卻不中目標。這場大戰之後雖然陷入膠着局面，但火藥味卻相當濃烈，22分鐘米基爾蓄意踢跌迪高，一度引發雙方球員衝突。 東方之後逐漸站穩陣腳，30分鐘林柱機左路傳中，孫銘謙頭槌可惜頂得太正，被門將袁皓俊接實。8分鐘後林柱機禁區頂的罰球，同樣無功而還。上半場尾段東方率先打破悶局，巴杜姆右路斬中，米基爾、孫銘謙先後來遲一步，由伏兵尾柱的梁冠聰近門撞入，兼射入今季「開齋波」，半場東方暫時領先1比0。

易邊後理文換入中村祐人及曾錦濤加強攻力，61分鐘張憙延接應亞哥斯達傳送，禁區頂推順盪射，門將葉鴻輝橫身撲走。2分鐘後理文錯失黃金機會，洛迪古斯右路傳中，中村祐人門前將皮球撞橫，張憙延禁區內冷靜地扣過茹子楠後再起腳，但離門5碼竟然「炒飛機」！理文大軍壓境下，讓東方有不少反擊機會，70分鐘後備入替的李嘉耀爆底傳入禁區，林柱機射門先被門將袁皓俊擋走，艾華頓及梁振邦接連補射，亦未能將皮球送入網窩。

5分鐘後再次輪到理文攻勢，中村祐人禁區內接應張憙延傳中，隨即快腳撞射但未能射破葉鴻輝十指關。比賽尾段理文差點追平，金承龍右路斬中，洛迪古斯頭槌一頂中楣。最終東方維持勝局，以1比0險勝理文順利晉級，決賽將會面對傑志對標準流浪的勝方，力爭衞冕。