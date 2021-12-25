足總盃　梁冠聰：終於有場波係屬於自己！

2021年聖誕日（25日）的「足總盃」4強大戰，可能是東方龍獅後衞「大佬」梁冠聰職業生涯其中一場最重要的比賽，因為今仗東方便是靠其關鍵入球力挫理文，奪得決賽入場券，而他賽後更稱，終於可以有一場屬於自己的比賽。

今仗東方龍獅罕有地收起近況表現可人的黃梓浩，以「大佬」司職正選左後衞，在面對對方不時對調的翼鋒張憙延和李康廉時，防守表現穩健；在進攻上更有所建樹，其半場前接應巴杜姆的傳中，伏兵遠柱攻入「一箭定江山」的一球，協助東方殺入決賽。

他在賽後受透時激動地道，終於可以有一場是屬於梁冠聰的比賽：「踢咗約10年，終於有場波第時可以同我啲囝囡講，係屬於我自己，意義好重大。」他補充，在職業生涯當中，外界對他的評價都是負面多於正面，但他一直沒有放棄。今次入球，「大佬」想透過行動話給年輕球員知道：「你可能冇咩機會踢，但一有機會時要識得把握。」

雖然今季正選左閘多由黃梓浩出任，但梁冠聰享受與之競爭：「好喜歡今季可以畀到壓力『王子』，（競爭）對球隊好重要，而我哋兩個今季表現都好好。」他期望，球隊在決賽中仍能保持到今場表現出來的決心，尤其今季「足總盃」冠軍關乎亞洲賽資格，東方龍獅全軍上下更加要專注該場比賽。