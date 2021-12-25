紐卡素冬季頭號收購目標係前曼聯奇兵

深受降班威脅嘅紐卡素，急需於下月冬季轉會市場重開後增兵，提升實力打護級戰。根據英國《天空體育》爆料，紐卡素頭號收購目標係恩哈路，貪呢位尼日利亞前鋒曾經效力屈福特、曼聯，有英超經驗，可以「即食」。

紐卡素3連敗，僅入1球，可以話係攻不銳、守不穩，急需要增兵救亡，但想喺季中簽入星級大將，非常困難，所以打二線球員主意，睇中恩哈路。

相信球迷對於呢位32歲前鋒並唔陌生，佢喺上年1月由中超球隊上海申花外借去當時急需要前鋒嘅曼聯，原本借用半年，其後延長至1年。

恩哈路效力曼聯期間上陣23場入5球，表現備受好評，發揮救兵角色，自然令紐卡素諗起佢。恩哈路離開紅魔鬼後，並冇返中超搵食，而係加盟沙特阿拉伯球隊艾沙比，上陣27場入19球，狀態出色。恩哈路仲有18個月合約在身，相信紐卡素要開出一筆可觀轉會費，先至有機會說服到艾沙比放人。

另外，紐卡素亦計劃收購馬賽防守中場保巴卡卡馬拉，呢位22歲法國新星只剩下半年合約，仍然唔肯續約，馬賽唔排除提早出售佢，令紐卡素有機可乘。