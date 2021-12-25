足總盃　標準流浪傑志4強生死鬥

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「足總盃」決賽組合將於「拆禮物日」誕生！標準流浪於旺角大球場會戰傑志。兩軍今季兩度交手均由「藍鳥」獲勝，但流浪為一圓決賽夢，誓與對手鬥到最後1分鐘，一場精彩絕倫的4強戲碼即將上演！（on.cc東網周日下午4時直播）

標準流浪今季兩度與傑志交手均落敗而回，上次聯賽對壘更因早段林遼太領紅，最終招致大敗。教練賴嘉輝指，是役比數難以反映兩軍實際差距：「好早已經打少個，但當時球隊仍有能力反撲，希望呢場唔好再有意外影響部署。」他強調，今仗仍會貫徹上次未完全實踐的戰術，並評估球隊絕對有勝算：「牌面嚟講傑志一定好過我哋，但盃賽一場過，咩都有可能發生。」

盧均宜盼再次征戰決賽

流浪上次躋身本地頂級盃賽決賽，已是2003年的「足總盃」，他們最終1比2不敵晨曦失落錦標。經此一役的盧均宜明言，球隊渴望贏得這場4強戰，再度征戰決賽：「入決賽對流浪嚟講係一件幾渺茫嘅事，今次有機會，我同『嘉緯』都希望幫班隊友夢想成真，所以都好緊張。」傑志隊中擁有丹恩奴域等具級數外援，但「均宜」坦言會有辦法減低他們的威脅：「佢哋唔係冇弱點，上場對南區都睇到有漏洞，今場波相信我哋都會踢得保守啲。」

傑志上場「菁英盃」1比3不敵冠忠南區，各項賽事11場不敗金身告破。今場轉戰「足總盃」4強，暫代主教練金東進揚言球員必須拚盡全力：「2021年最後一場比賽，加上啱啱輸咗畀南區，我哋一定要付出所有。」雖然今場屬一場過的賽事，但他透露球隊仍會貫徹控球踢法，大踢進攻足球。陣容上，丹尼的面部傷勢仍需時康復，而早前被追罰停兩場的艾力士，則已經以罰款代替一場停賽場數，今仗刑滿復出；至於季初十字韌帶斷裂的何振廷，早前已回歸訓練場，但暫時只能作簡單物理治療恢復，預料明年才有望復出。

陳晉一︰踢得出己隊風格

今季站穩主力位置的陳晉一表示，隨着自己的經驗累積，希望可以為球隊承擔更多責任。對於對手，「阿一」形容流浪「進攻有板有眼」：「『嘉緯』、『均宜』當然係球隊重心，加埋祖連奴同巴辛，當然我哋要防範，但最緊要係踢得出我哋嘅風格，主導場波，踢一場有說服力嘅比賽畀球迷睇。」

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