【未亡人系列】羅斯仔劫後重生　隔千日再入波

大家仲記得基奧斯比羅斯嗎？呢位出身於曼聯青年軍嘅天才前鋒，擁優秀個人技術及敏銳射門觸覺，但因為多年來傷患纏身，令球員生涯幾乎毀於一旦。

不過，34歲嘅羅斯仔勝在鬥心不滅，經歷近1年時間冇波踢嘅日子後，11月加盟意乙球隊史帕爾，並喺對科森察，射入全場唯一入球，相隔1301日之後，再次取得入球，實在得來不易。

基奧斯比羅斯17歲已經為曼聯上陣，曾經被譽為「新迪比亞路」，但因為紅魔鬼鋒線人才濟濟，羅斯未能上位，一度被外借去紐卡素、帕爾馬。佢真正大勇大熟時期係2007至13年效力維拉利爾，為呢支西甲球隊上陣192次入82球，可惜羅斯仔遭遇5次嚴重受傷，令事業不斷走下坡。

禍不單行，基奧斯比羅斯喺2018年夏天被控服食禁藥，一度被判罰停賽1年，經過4個月聽證同調查後，成功打甩官司，但已令佢球員生涯雪上加霜，上年去美職搵食，效力皇家鹽湖城，僅上陣7次入1球，就被球會放棄。

雖然多次遭到重大挫折，但基奧斯比羅斯並冇放棄，佢話：「我非常熱愛足球，永遠唔會離開佢，所有事情唔會就此結束。」羅斯仔憑住不死決心，終於獲得回報，話唔定有1日佢會率領史帕爾重返意甲。