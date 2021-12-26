謝拉特確診新冠肺炎　無緣未來2場英超領軍

英超「爆疫」愈來愈嚴重，阿士東維拉宣布，領隊謝拉特確診新冠肺炎，身體狀況良好，但需要立即接受隔離，未來2場英超賽事都無法親自領軍，意味周一(27日)凌晨維拉主場對車路士，以及周三(29日)凌晨作客列斯聯，呢位昔日利物浦「神奇隊長」屆時只能留喺家中睇波。

阿士東維拉早前已經有多位球員確診新冠肺炎，導致原定上周六(18日)舉行嘅英超主場對般尼，需要延期，依家連主帥謝拉特都「中招」，可見隊內疫情非常嚴重。

維拉上月換帥，由謝拉特接手執教之後，成績有明顯改善，佢領軍之下6場英超得勝4勝2負，當中2場敗仗係不敵聯賽前2位勁旅曼城及利物浦，雖敗不辱。

謝拉特未來2場英超無法親自指揮維拉比賽，勢必影響球隊表現，特別係周一(27日)凌晨對手係強隊車路士，肯定更難踢。

另外，列斯聯早前亦有多位球員確診新冠肺炎，已導致原定周日(26日)晚英超對利物浦被逼延期，周三(29日)凌晨對阿士東維拉，能否如期舉行，亦成為疑問。