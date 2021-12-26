英超聖誕快車　有1場免費台直播

來到聖誕節「拆禮物日」，英超正式啟動快車賽事，其中韋斯咸主場對修咸頓，有免費電視台直播，都係一個假日好節目。(Viu TV 96及Now 622周六晚11時直播)

另一場英超諾域治主場鬥阿仙奴，「兵工廠」近期憑「青春風暴」殺出新血路，連英聯盃在內錄得4連勝，全部贏2球或以上；諾域治持續低迷聯賽3連敗兼零入球，阿仙奴讓1/1.5球唔嫌多，上盤穩開。（Now 623周日晚11時直播）

阿仙奴近期因紀律問題禠奪奧巴美揚隊長位置，另一前鋒拿卡錫迪亦因續約問題影響表現，領隊阿迪達把心一橫起用年輕一代擔正，效果極佳，剛周中英聯盃以5比1怒炒新特蘭殺入4強，加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、馬田奧迪加特及伊美路維等23歲以下球員，已經成為球隊主力，喺聯賽3連勝後殺上前4，當然唔好畀佢停。

諾域治新帥蜜月期已過

諾域治上月因成績欠佳怒炒主帥法基，請來被維拉解僱嘅甸恩史密夫執教，佢接手後頭3場「蜜月期」取得1勝2和，但近排又再沉淪，聯賽3連敗之餘全部捧蛋，雖然上輪對韋斯咸因爆疫取消得以短暫喘息，但遇着當銳嘅阿仙奴，相信凶多吉少。

直播表

周日4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯

無綫85台

周日8:30pm 蘇超 聖莊士東 Vs 些路迪

Now 639

周日8:30pm 東南錦 泰國 Vs 越南

有線662、602台

周日11:00pm 英超 曼城 Vs 李斯特城

Now 621

周日11:00pm 英超 諾域治 Vs 阿仙奴

Now 623

周日11:00pm 英超 熱刺 Vs 水晶宮

Now 624

周日11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 修咸頓

Viu TV 96、Now 622

周日11:00pm 英冠 侯城 Vs 布力般流浪

有線661、601台

周日11:00pm 英冠 盧頓 Vs 布里斯托城

有線662、664、602、604台

周一1:30am 英超 阿士東維拉 Vs 車路士

Now 621

周一1:30am 比甲 聖基萊斯聯 Vs 真特

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周一4:00am 英超 白禮頓 Vs 賓福特

Now 621

周一4:00am 比甲 奧斯坦德 Vs 亨克

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