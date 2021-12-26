哥帥「無鋒陣」全民皆攻　曼城獵狐送大禮

英超「拆禮物日」大戰戲碼，榜首曼城主場鬥李斯特城。李斯特城雖然受疫情影響，但隨住球員陸續完成隔離，剛周中英聯盃已經可以對利物浦，不過球隊後防始終唔係好夠人用，今場面對曼城要地莊上陣；曼城嘅「無鋒陣」其實接近全民皆攻，近4場聯賽3次開4球或以上，捧3.5球入球大。（Now 621周日晚11時直播）

李斯特城12月先後兩次受到病毒襲擊，第一次係歐霸分組賽煞科戰作客拿玻里，6名球員未能隨隊，結果輸2比3，之後返到聯賽，「狐狸」主場大勝紐卡素4比0，以為捱過疫情，點知上周兩場聯賽分別鬥熱刺及愛華頓都要取消。剛周中英聯盃8強作客利物浦終於如期舉行，可惜「狐狸」同利物浦激和3比3，互射12碼後出局。

李斯特城後防天殘地缺

雖然李城有球員中招，但大部分症狀輕微，對健康影響唔大，防疫政策要佢哋隔離10日，變相令呢班球員有更多時間休息，英聯盃一役所見球隊進攻速度非常快，一度領先「紅軍」3比1，進攻能力唔使懷疑，可惜後防係傷病重災區，尼迪迪要由防中移後一格客串打中堅，蘇恩古同列卡度彭利拿更中途受傷，踢踢下要自己舉手投降離場。

曼城接連大勝列斯聯及紐卡素表現勇猛，哥迪奧拿嘅「無鋒陣」，事實上進攻點極多，後防及翼衞均有入球能力，今季曾為曼城聯賽上陣嘅球員合共有23名，撇除兩名守門員，其餘21人當中，有16位球員曾經幫「藍月亮」入波，絕對係全民皆攻。今場對住後防陣容天殘地缺嘅李斯特城，曼城肯定盡情進攻，喺Boxing Day同李城炮製一場精彩入球騷。