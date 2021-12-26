足總盃　傑志人多打人少險勝標準流浪

周日（26日）「拆禮物日」上演「足總盃」4強戲碼，標準流浪與傑志爭奪最後一個決賽席位。結果傑志靠後備入替的查理史葛，比賽後段一箭定江山，以1比0擊敗上半場有基藍馬紅牌被逐，比賽大部分時間打少一人的流浪。成功晉級的傑志，決賽將與東方龍獅爭奪冠軍寶座。

流浪今場派出梁興傑擔任正選門將，基藍馬、法蘭度與金旻奎鎮守後防，中場交由隊長林嘉緯負責組織派牌，支援箭頭人物巴辛，以及速度較快的劉智樂；傑志則有丹恩奴域領銜鋒線，與復出的加維蘭擔起入球重責，基爾頓、巴爾拿和謝家強坐陣中場，保羅把守最後大關。

聖誕節後氣溫驟降，比賽期間更下起雨，但有未因此影響場上熾熱的比賽氣氛，形勢上稍微佔優的傑志，嘗試控球在腳尋求機會，流浪則靠快速突擊，希望打破對手防線缺口。14分鐘，羅梓右路傳中，基爾頓後上撞射射中法蘭度，再被梁興傑沒收。2分鐘後，傑志後場傳球失誤，劉智樂成功攔截後送出直線，巴辛扣入大位起腳，可惜射門偏離目標。25分鐘羅拔圖傳中，埋伏尾柱的艾里奧斜身撞射，被林遼太成功護空門，流浪逃過一劫。

比賽31分鐘出現轉捩點，基藍馬在禁區內疑似向加維蘭「放飛劍」，被球證直接出示紅牌驅逐出場，令流浪餘下賽事要以10人應戰。打少一人的流浪形勢更加被動，上半場補時階段，丹恩奴域接應傳中頭槌攻門，可惜角度太正被梁興傑一抱入懷，其後這位傑志射手一度將皮球送入網窩，但就被球證吹罰越位在先入球無效，流浪半場前成功力保不失。

換邊後比賽成為半場攻防戰，人數佔優的傑志攻將對手壓制於半場，但面對流浪全軍退守，「藍鳥」遲遲未能打破僵局。62分鐘，丹恩奴域接應後備入替的艾力士頭槌二傳，殺入禁區起左腳施射，被梁興傑撲出。77分鐘，艾力士右路窄角度起腳，再被梁興傑擋出底線。

眼見球隊久攻不下，傑志比賽後段再作出調動，由查理史葛入替，這個換人亦立即收到成效，87分鐘，巴爾拿傳給禁區頂的查理史葛，後者順勢遠射得手，為「藍鳥」攻入奠定勝局的一球。最終傑志以1比0擊敗流浪晉級，決賽將會與東方龍獅爭奪冠軍。

繼上次聯賽與傑志交手有球員被逐，流浪今場再有基藍馬「染紅」，對於上半場發生的紅牌事件，標準流浪教練賴嘉輝直言自己未能清楚看清事發經過，但補充道：「如果係我哋球員犯錯，我哋一定要檢討，如果（球員）沉唔住氣，係會將我哋呢兩三個禮拜建立嘅嘢一次過摧毀。」他形容球隊打少一人的情況下，除了比賽可觀性下降之餘，亦完全打亂了球隊部署。雖然最終未能成功晉級，但賴嘉輝仍認為球隊不輕易放棄的精神，值得讚賞：「去到尾段畀人入一球，咁樣嘅情況輸波係覺得唔抵，但開心嘅係我哋防守得好團結。」

傑志暫代主教練金東進認為流浪的密集防守，為球隊進攻上帶來不少麻煩，對此下半場作出不少陣容上的調整。他亦承認上半場紅牌的出現，影響了比賽的走勢。早前傷愈復出的丹恩奴域，今場重回正選大軍，雖然未能為球隊取得入球，但金東進認為此子對球隊幫助很大：「佢係傑志鋒線上其中一位最重要嘅球員，就算佢唔入波，其他球員都會挺身而出幫我哋取得致勝一球，邊個入波唔重要，最重要係入波可唔可以為球隊贏得比賽。」