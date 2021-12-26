足總盃　查理史葛：證明場上有我的位置

今季「足總盃」決賽組合「拆禮物日」（26日）正式誕生！傑志憑查理史葛（Charlie）後備入替後第二次觸球的射門「一錘定音」，1比0氣走標準流浪殺入決賽。他賽後受訪時表示，很高興為球隊帶來勝利，並希望藉此證明，場上是有屬於他的位置。

「拆禮物日」氣溫瞬間驟降至僅12度，加上現場下起毛毛細雨，更令球迷感寒風刺骨。然而，今場「足總盃」4強賽果卻未有吹起冷風，反而造就表現與氣溫成反比的查理史葛成為奇兵。他在球隊陷入僵局之際，85分鐘後備入替，僅花2分鐘便憑第二次觸球下的遠射，為球隊打破悶局，並取得勝利。

他在賽後受訪時指，對自己能成為後備奇兵感相當高興：「好開心一出到嚟就幫到隊波，其實當時我諗緊射定唔射，好彩最後有起到腳，將個波送到入網。決賽對東方龍獅，將會係一場困難嘅球賽。」他補充，對手標準流浪為球隊帶來一場硬仗，能在今場取得自己在傑志的「地標球」，是一份很好的聖誕禮物。

近仗Charlie未能躋身正選11人，今仗成為贏波功臣，他更想向外界證明自己：「今季踢得冇上季咁多，但傑志係一支大規模嘅球隊，而我目前仍然年輕，我可以做嘅係保持耐性同專注訓練，當我獲得機會時，我要向所有人證明我喺場上係有個位置。」