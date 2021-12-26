【足球如論】狐狸兵微將寡　搶分靠奇迹

疫情對歐洲各地聯賽仍然帶來影響，尚幸拆禮物日還是有幾場英超可以上演，包括曼城主場迎戰李斯特城。

曼城近期傷兵不多，加上哥迪奧拿軟硬兼施的管理下，既有公開批評基爾獲加對RB萊比錫不慎領紅，收起過紀律出問題的基亞利殊和菲爾科頓，也趁幾天前難得的空檔讓球員放兩天假，隊員自然也不敢怠慢，打醒十二分情神。

哥帥近日確認費倫托利斯離隊在即，不過隨住奇雲迪布尼狀態回勇逐步上力，中前場配搭多變，菲爾科頓、基亞利殊及加比爾捷西斯經常互換位置，加上新人高爾彭馬嶄露頭角，相信前線選擇和火力都可以得以保持，近8場英超就全部取勝走勢不錯。

李斯特城近來有點不走運，先是傷兵多達10個，像莊尼伊雲斯、列卡度彭利拿及蘇恩古都曾在比賽期間傷出，影響兵源調動、防線完整性和臨場變動空間。球隊對拿玻里和利物浦都在一度領前或艱苦追和下，最終落敗收場，導致聯賽盃和歐霸都先後出局。

雖說近4次面對曼城曾兩次取勝包括社區盾和上季作客一役，但如今兵微將寡，加上惡戰連場，要搶分難度極大，或許只能期望有「聖誕奇迹」。