無得飛？程小雅拍片分享日系生活　解你鄉愁

香港競步一姐程小雅（Jessica）剛度過了一個白色聖誕，身處日本仙台市船岡訓練的她，近月把日系生活片段上載至社交媒體，開設了個人YouTube Channel，笑言在疫情期間分享生活點滴「以解各位『思鄉』之愁」！如果大家想眼睛去旅行，就跟住Jessica的「JC Japan Life」頻道啦。

今夏戰罷人生首個奧運會後，Jessica稍事休息及調整，之後為渣打馬拉松（半馬）特訓6個星期，隨後，她回到日本展開另一階段訓練，迎接元旦日在東京舉行的比賽，以及為2022年作準備。常言道，生活的樂趣之一是與眾分享，於是Jessica於上月變身網絡新鮮人，「我喜歡與大家分享日本文化，而我每周六天都訓練，需要做一些別的東西令生活更富趣味。」她說。

所指的「別的東西」就是拍片，Jessica承認自己也是一個頗有表演慾的人，所以面對鏡頭介紹種種千奇百趣的日系生活，絕對難不到她。「開台」以來已推出超過20段影片，題材圍繞她的生活日常，例如「決戰最強Familymart炸雞物語」、「絕美風景在船岡」、「秋賞紅葉瑞鳳殿」、「日本生活小貼士：神奇衣架」等等，都是節奏明快的趣味短片，其中一片「宮城縣名取市閖上漁港朝市」就由她逛市場介紹價廉物美的當地土產，非常有「旅遊特輯」的況味，令人看到也想親身飛往當地遊覽一番。當然還有她沿河邊練習，以及拉筋等訓練片段。Jessica用上英語講解配以日文字幕，加上輕鬆音樂及搞笑的畫面特效，十分之有心思。

說到聖誕節目，Jessica一如日常：訓練！「我在攝氏零度及雪地上訓練啊！」而片中所見她處於漂亮的白色世界中，隨手弄一個雪球玩樂一番：「早上訓練完，拍完片，按按摩，之後便爭取休息，到目前為止我都習慣在晚上9時睡覺。」而問到新年願望，Jessica期望2022爭取更佳成績，同時保持健康，也希望新冠肺炎疫情能盡快完結。而她慶祝新年的方法就是元旦日的10公里競步賽，「賽完之後就可以吃一餐好的！」貫徹她刻苦中不失樂趣的生活態度。