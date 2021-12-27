拆禮物日瘋狂入球騷　曼城贏狐狸9連勝

英超「拆禮物日」，曼城主場大炒李斯特城！「藍月亮」今仗「夫添」迎戰殘陣嘅李斯特城，合演入球騷，頭25分鐘領先4球下，以6比3贏波，聯賽累積9連勝續居榜首。

曼城上仗大炒紐卡素後抖足精神應付今仗，反觀李斯特城上周中英聯盃激戰利物浦，輸波出局之餘更出現大批傷兵，占美華迪、達卡、蘇恩古、列卡度彭利拿受傷缺陣，不過殘陣作客曼城反而有驚喜。

開賽5分鐘，奇雲迪布尼接應費蘭甸奴妙傳，禁區內轉身抽射破網，為曼城大勝揭開序幕，其後泰利文斯禁區內拉跌拿樸迪，曼城博得12碼，馬列斯操刀建功，14分鐘曼城領先2比0。

李斯特城嘗試反擊，但攻勢欠銳，好快又被曼城反壓，祖奧簡斯路右路傳中，門將卡斯柏舒米高拍出不遠，根度簡門前執雞成3比0，4分鐘後泰利文斯禁區內踢跌史達寧，今仗第2次輸12碼，史達寧操刀破網贏到4比0。

下半場55分鐘，李斯特城發力狂追，占士麥迪臣策動反擊，同伊恩拿祖配合埋門，射破艾達臣摩拉斯十指關成1比4，4分鐘後伊恩拿祖再助攻盧卡文單刀建功追成2比4。

曼城愈踢愈沉，李斯特城食住上，65分鐘，占士麥迪臣中距離勁射，卡斯柏舒米高撲救中楣彈出不遠，伊恩拿祖門前執雞，追成3比4！

不過李斯特城未能乘勢扳平，69分鐘，拿樸迪接應角球頭槌頂入，曼城拉開5比3，總算打窒對方反擊氣勢。曼城唔敢再大意，耐心控球，末段再由史達寧埋齋，最終大勝6比3完場。