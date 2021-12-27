盧卡古做救世主　車路士反勝維拉

周一(27日)凌晨英超「聖誕快車」，車路士落後1球劣勢之下，全靠前鋒盧卡古下半場後備上陣，頂入1球及博到12碼，作客以3比1反勝阿士東維拉，結束聯賽2連和悶局，盧卡古亦打破3個半月英超入球荒，證明身價。

維拉領隊謝拉特因為確診新冠肺炎，今場未能領軍，車路士原本有機會先開紀錄，可惜美臣蒙特笠射中楣唔入，踢到28分鐘仲有右閘列斯占士將對手傳中波，頂入自己龍門，擺烏龍搞到車仔落後。不過，車路士好快由赫臣奧杜爾博到12碼，佐真奴操刀射入扳平1比1。

換邊之後，車仔領隊杜曹立即換入盧卡古加強攻力，呢位比利時國腳不負所托，喺56分鐘頂入，協助球隊反超前。

踢到補時，盧卡古單刀，維拉中堅安斯干沙喺禁區內踢跌佢，球證吹罰12碼，佐真奴再次主射入網，鎖定3比1勝局。

值得一提，盧卡古喺英超10次對阿士東維拉，射入9球，係佢踢歐洲5大聯賽以來，入得最多波嘅球隊，包括9月對維拉，個人梅開二度，其後一直未能再喺聯賽入波，今場趁遇上「貴人」，打破英超入球荒。

另外，佐真奴今年已經喺英超射入9球12碼，追至1994年拿鐵斯及2014年謝拉特嘅紀錄，成為英超史上單年射入最多12碼嘅球員之一。

反觀，阿士東維拉今年7次喺英超先入波之下，最終輸波，認真慘情。