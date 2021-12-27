紅魔效應！朗尼率打比郡絕地反擊

周一(27日)晚「聖誕快車」，除咗有英超紐卡素主場對曼聯，仲有英冠打比郡主場鬥西布朗，由曼聯名宿朗尼執教嘅打比郡因為被扣分關係，現時排緊聯賽包尾，急需搶分護級，無奈球隊攻力欠佳，想贏波亦唔容易。力爭重返英超嘅西布朗踢法極為穩陣，今季踢咗23場聯賽只失17球冠絕英冠，近8場有7場總入球係2球或以下，首選中位數2.5球嘅入球細。(有線661及601台周一晚11時直播)

打比郡因為財政出現問題，早前被賽會狠扣21分，現時只有4分在手，降班危機絕對係水深火熱。球隊最大問題係攻力疲弱，上仗主場面對實力平庸嘅黑池，都要等到下半場先至攻入全場唯一入球，小勝1比0，結束連續3場不勝悶局。以佢哋近4場僅入兩球嘅疲弱火力，今仗遇上防守硬淨嘅西布朗，入波機會恐怕更加低。

西布朗近5仗只失1球

西布朗季初氣勢如虹，但之後走勢回軟，近5場聯賽雖然保持不敗，不過其中3場只係同對手打和0比0，同埋近6場有4場入唔到波，攻力唔好得過打比郡幾多，不宜高估。不過西布朗防守極之靠得住，近5場只失1球，要保住不失相信係簡單任務，預料今場屬於拉鋸戰，博入球細為佳。

直播表

周一1:05pm 澳職 中岸水手 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周一8:30pm 英甲 唐卡士打 Vs 新特蘭

有線662、602台

周一11:00pm 英冠 打比郡 Vs 西布朗

有線661、601台

周二1:30am 英冠 昆士柏流浪 Vs 般尼茅夫

香港開電視77台、有線661、601台

周二1:45am 比甲 查內爾 Vs 奧特海維利

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周二4:00am 英超 紐卡素 Vs 曼聯

Now 621、611

周二4:00am 比甲 比士佐特VA Vs 安德列治

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