羽生結弦全日賽成功衞冕　挑戰4A賽後哽咽

傷愈復出的「冰王子」羽生結弦周日在全日本花樣滑冰錦標賽兌現承諾，在自選項目挑戰超高難度的4A(跳躍四周半)動作，惟周數不足但近乎完美的發揮為他獲得總分322.36分，成功衞冕贏得全日本賽生涯第六冠。

這是羽生結弦傷愈復出後的首戰，時隔8個多月重返賽場，成為全球焦點，而他挑戰高難度的4A動作也引起冰壇關注，他在23日的官方訓練3次嘗試4A，只有一次成功單腳落地，亦是史上首個完成此動作的花滑選手，然而他出戰短節目獲首名後，在25日的訓練中試練了10次，卻無一次成功。

這位兩屆冬奧金牌得主在自選項目壓軸登場，日本風格的《與天共地》作為自選音樂，他開場即挑戰有史以來最難的跳躍四周半，控制好重心，沒有失手，但遺憾是雙腳落冰，周數上則被降級，未能取得足額基礎分值的12.5分，只可獲相等於3A的8.0的基礎分值，然而他其餘的跳躍都表現乾淨俐落最終在自由滑項目取得211.05分，並以322.36分蟬聯冠軍，也是全日賽史上男單總成績第二次突破300分。

他賽後接受訪問時一度哽咽，熱淚盈眶：「坦白講，現在可以放心了，當然仍有很多不足，但我會繼續努力。」宇野昌磨及鍵山優真則分獲銀牌及銅牌。

至於女子花滑方面較早前已結束，21歲的坂本花織以總成績234.06分奪冠，樋口新葉及河邊愛菜分別獲得銀牌及銅牌。