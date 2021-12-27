【人物誌】1射2傳　莫拉翻生激活熱刺

熱刺上場英超以3比0大勝水晶宮，盧卡斯莫拉成為大功臣，呢位29歲巴西翼鋒除咗自己頂入1球，仲分別助攻哈利卡尼、孫興民入波，1人創造3個入球，重演2019年歐聯4強次回合對阿積士嘅精彩表現。

盧卡斯莫拉3年前由巴黎聖日耳門加盟熱刺後，代表作一定係2019年5月歐聯4強次回合，熱刺作客對阿積士，當時熱刺一度落後0比2，兩回合合計輸緊3球，盧卡斯莫拉上演帽子戲法，協助球隊奇迹晉級決賽。

不過，盧卡斯莫拉近2季表現較為遜色，上場對水晶宮之前嘅14場英超，僅入1球及1次助攻，估唔到對水晶宮，1場波已有1入球及2次助攻。佢喺右路側擊非常有威脅，可以話係干地接手執教後，表現最令人驚喜嘅球員。

盧卡斯莫拉話干地強調搶逼踢法，成為球隊表現改善嘅主因：「我哋每場比賽都快速搶奪控球權，加上前場有速度非常快嘅球員，立即打反擊，可以為對手製造好大麻煩。」

盧卡斯莫拉腳法細膩，又有速度，的確好適合干地嘅戰術，熱刺鋒線上除咗哈利卡尼、孫興民之外，盧卡斯莫拉將成為球隊第3大進攻泉源。