今季中超盟主周日（26日）誕生，山東泰山2比0擊敗河北隊提前3輪封王。內地媒體紛紛祝賀這支勁旅相隔11年後再奪錦標；不過亦有聲音質疑，今季在多支球隊陷財困下，聯賽競爭性大減，今季冠軍寶座含金量更是近年最低。

今季中超爭標組第5輪賽事，賽前各項賽事錄16連勝的山東泰山（前稱山東魯能），今輪只要擊敗河北隊（前稱河北華夏幸福）便能提前封王。不過今仗前河北隊竟因欠薪，導致約12名一隊隊員罷操，今仗正選僅擺出零外援陣容，當中7人屬U23隊員。

結果，山東泰山憑比利時國腳費蘭尼和郭田雨的入球，輕取河北隊，順利提前3輪登上王者寶座，並重奪失落11年的中超冠軍獎盃。然而風光背後，內地不少網民質疑，今季聯賽在多支球隊陷入財困下，中超競爭力大減，當中包括昔日班霸廣州隊（廣州恒大）財力大減下，艾克森、阿蘭、荷西保連奴等入籍兵和外援紛紛離隊；上季盟主江蘇隊（江蘇蘇寧）今季更退出等。

山東主教練郝偉在賽後記者會中被問到「含金量」的問題時，他回應指：「拿冠軍不是單單體現在球員和教練身上，整個球會的運作都需要保障和維護。希望接下來能維持這些優勢，也希望球員明年能在戰術上有所提升。」