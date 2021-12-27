Sarah新書農曆年前出版　石仔將戰4站世界盃

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）周一（27日）在沙田馬場出席「香港精英運動員賽馬日」。她透露首本著作《身上的每道傷疤》將於農曆新年前推出，會舉辦新書發佈會，與讀者分享生涯點滴。

香港賽馬會舉辦「香港精英運動員賽馬日」，祝賀體院創辦30周年，及一眾東京奧運和殘奧代表創下佳績，李慧詩（單車）、李皓晴、蘇慧音（乒乓球）、張小倫（劍擊）、石偉雄（體操）、朱文佳、陳浩源（羽毛球）、梁育榮（硬地滾球）等均有出席。

李慧詩熱愛寫作，處女作《身上的每道傷疤》臨近出版，近日在社交媒體發起「我最喜愛的封面設計」投票。「我和出版社選到難分難解，所以讓讀者投票，如果票數相近，不排除用雙封面。至於我的心水，遲些揭曉吧，大家見到實體書就會明白我的選擇。」Sarah解釋。新書記載「女車神」生涯的高低起伏，暫定農曆新年前推出。至於未來的寫作方向，她回答：「我一路有寫小說，很喜歡自己創作的角色，希望可以面世，也想寫寫童年經歷，當成前傳。」

香港體操隊上月結束烏克蘭集訓，教練Sergiy Agafontsev登機返港前，未能通過新冠肺炎檢測，滯留當地治療，「跳馬王子」石偉雄和隊友則到竹篙灣檢疫中心隔離21日。石偉雄表示，Sergiy Agafontsev後續檢測通過，也未出現病徵，相信首次結果屬「假陽性」，他月中已回港，正在酒店隔離。

石偉雄在東京奧運期間，腳腕內側兩條韌帶斷裂。他透露康復進度良好，將於明年2月起，參加4站世界盃，爭取世錦賽資格，並抱著「尋求突破」的心態，迎接生涯第4屆亞運。