2021年球壇破壟斷　證明波係圓嘅

2021年球壇迎難而上，歐國盃、美洲國家盃及世界各地主要聯賽可以如期舉行，球迷亦重新入場睇波，不過年尾疫情有反彈迹象，令到球壇又要接受新挑戰。回顧今年球壇可謂劫後重生，出現新秩序，多項賽事新勢力湧現，打破舊有壟斷，完美演繹「波係圓嘅」勵志故事。

原定2020年舉行嘅歐國盃，因疫情延遲一年至今夏開波。無緣上屆世盃決賽周嘅意大利大踢爭氣波，分組賽3戰全勝輕鬆出線。不過踏入淘汰賽階段後，4場比賽僅得1場喺法定時間90分鐘贏波，其餘３場要靠加時或互射12碼擊敗對手，其中決賽對英格蘭，意軍開波2分鐘就失守，下半場憑邦路斯入波扳平，最終互射12碼擊敗英格蘭，自1968年後再嘗歐國盃冠軍滋味。

威水過後表現走樣

不過意大利捧完盃後表現下滑，奪冠功臣佐真奴喺世盃外圍賽兩次對瑞士都射失12碼，最終被對方搶走直接出線資格，需要踢附加賽，分分鐘連續兩屆缺席世盃決賽周。

●如願舉起美洲盃美斯等到破魔咒

「亞軍廷」阿根廷今年終於打破宿命，喺美洲國家盃決賽擊敗宿敵兼東道主巴西，獲得近28年嚟首項國際大賽冠軍，亦係美斯首次以大國腳身份捧盃，終於唔使再做「無冕之王」。

打消退出國家隊修成正果

阿根廷自1993年奪得美洲盃冠軍後，就好似中咗魔咒，頻頻做「二奶」，包括2004、2007、2015及2016年美洲盃都屈居亞軍，2014年世盃決賽踢到加時又不敵德國，被網民寸係「亞軍廷」。球王美斯更一度意興闌珊，幾乎想退出國家隊，好在佢最終選擇留低，默默為國家隊付出，終於喺34歲之齡，首嘗國際大賽冠軍滋味，同協助葡萄牙捧2016年歐國盃冠軍嘅宿敵C朗睇齊，呢位阿根廷球王嚟緊最大目標，一定係明年卡塔爾世盃。

●賓施馬神勇法國封王歐國聯

第二屆歐國聯喺今年10月落幕，法國喺決賽以2比1力克西班牙成為王者，有份入波嘅賓施馬用表現證明法國重召佢入國家隊係正確決定。

相隔6年再獲徵召

賓施馬多年前因捲入性愛影片勒索案，長期被國家隊棄用，但今年歐國盃決賽周前再獲徵召，相隔6年重返國家隊嘅佢表現突出，雖然歐國盃未能協助法國捧盃，但喺之後嘅歐國聯連番建功，4強同決賽都有波入，成為法國捧盃功臣。

●由低打起格流王者歸來

10年前蘇超班霸格拉斯哥流浪贏得第54次聯賽冠軍後遇上嚴重財困，2012年宣告破產兼降落第4級聯賽，自此些路迪乘勢而上，實現蘇超「9連霸」，直到2021年，「格流」終於喺謝拉特帶領下王者回歸，重奪冠軍寶座。

全季不敗贏蘇超

自從謝拉特喺2018年接掌「格流」後，愈踢愈進步，2020/21球季全季保持不敗，累積102分完美封王，而謝拉特上月就功成身退，重返英超執教阿士東維拉。

●平民戰勝豪門里爾寫下童話

由2013年開始計起，巴黎聖日耳門（PSG）8季7奪聯賽冠軍，包括2017/18球季開始嘅3連霸，雖然佢哋坐擁尼馬同基利安麥巴比兩大巨星，但2020/21球季竟然輸畀里爾。

「平民軍團」里爾喺教練加迪亞帶領下踢出極高水平，全季只係輸過3場，23個失球亦係全法甲最少球隊，就算陣中冇任何天王巨星，但土耳其中場布拉卡爾馬斯、加拿大前鋒約拿芬大衞同葡萄牙中場連拿度辛捷士等實而不華，最終相隔10年再度封王法甲，寫下近年法甲最大童話。

●多得巴塞送猛將馬體會重奪西甲

西甲自2014/15球季開始，皇馬同巴塞連續包辦咗6季聯賽冠軍，不過2021年終於出現轉變，馬德里體育會喺煞科戰反勝華拉度列，戲劇性壓倒皇馬封王，第11次稱霸西甲，關鍵人物就係烏拉圭前鋒蘇亞雷斯。

蘇亞雷斯來投成關鍵

2020/21球季展開前，巴塞嫌棄多年功臣蘇亞雷斯年紀大兼人工高，將佢「送」去馬體會，結果呢位前鋒大踢爭氣波，全季攻入21球成為球隊首席射手，最後兩輪更攻入幫球隊反勝嘅入球，成為馬體會捧盃最大功臣。

●換帥收奇效車仔贏歐聯

車路士今年示範換帥嘅完美效果，1月尾解僱林柏特後請嚟杜曹執教，呢位德國名帥上「車」前一個月先被巴黎聖日耳門（PSG）炒魷，估唔到令自己同車仔重生。

杜曹翻身吐烏氣

喺杜曹帶領下，車路士憑四平八穩表現一路殺入歐聯決賽，最終以1比0險勝英超盟主曼城。杜曹一年前先睇住自己執教嘅PSG喺歐聯決賽不敵拜仁，一年後輪到自己捧盃，夠晒戲劇性。

值得一提車仔2012年首次贏得歐聯冠軍，同樣係中途換帥，當年迪馬堤奧取代保亞斯領軍後奇迹捧盃。不過呢位意大利名宿第二季就因為球隊表現走樣而被炒，好在車仔今季演出仍然保持到，杜曹帥位尚算穩陣。

●米蘭雙雄再統治意甲

今年意甲變天，聯賽9連冠嘅祖雲達斯終於斷纜，失落王者寶座，取而代之係「米蘭雙雄」強勢回歸，國際米蘭及AC米蘭分別成為冠、亞軍，亦係自2010/11年球季後，「米蘭雙雄」再次包辦意甲頭兩位。

祖記夏天請來「金牌主帥」阿里基回巢，但人腳已今非昔比，加上C朗突然離隊雪上加霜，今季聯賽踢咗三分一已被「米蘭雙雄」拋離。同時間佢哋早前捲入造假數事件，面臨被處罰，四面楚歌下更加無力威脅「米蘭雙雄」統治意甲地位。

●抗衡UEFA歐超聯胎死腹中

歐洲足協（UEFA）今年成為新聞主角，年初12支強隊包括西甲皇馬、巴塞及馬體會、英超Big 6，聯同意甲祖雲達斯及米蘭雙雄，成立歐洲超級聯賽，脫離歐聯。UEFA隨即發表強硬聲明，參與歐超聯嘅球員可能被禁參加國內、歐洲及世界各級別賽事，甚至可能被禁踢國家隊，加上球迷極力反對，歐超聯計劃迅速瓦解。

年尾歐聯抽籤擺烏龍

歐超聯嘅成立，無疑係對UEFA嘅貪錢及腐敗作出控訴，年尾歐聯16強抽籤，更將UEFA經常為戲碼懷疑「事先安排」情況浮面。抽籤原本出現巴黎聖日耳門對曼聯，即美斯鬥C朗嘅戲碼，不過由於途中出現蝦碌，維拉利爾竟抽中同組嘅曼聯，馬體會又發現佢哋抽籤時冇擺潛在對手曼聯嘅波畀嘉賓抽，經多隊投訴後，UEFA不得不重抽。

●心臟病發歐國盃場上暈倒 基斯甸艾歷臣逃出鬼門關

歐國盃分組賽丹麥對芬蘭，戰至42分鐘，丹麥中場基斯甸艾歷臣喺進攻左路邊線突然倒地，並失去知覺，全隊圍喺佢身邊，表情嚴肅又擔憂，醫療人員入場搶救，進行心肺復甦，賽事亦告暫停。

隊友保護行動獲讚揚

艾歷臣暈倒後，隊友採取一連串應對措施獲各界稱讚，先係隊長卡積亞迅速跑到艾歷臣身邊，避免佢咬到舌頭，其他隊友排成人肉圍牆，等軍醫專心為艾歷臣進行急救，場面令人動容。艾歷臣最終逃出鬼門關，不過就證實心臟有事，要植入入心臟除顫器。由於意大利足總禁止球員佩戴心臟除顫器比賽，艾歷臣被迫離開國際米蘭，佢最近康復出院後，返到母會奧丹斯操練保持狀態。

●熱刺雙星果斷救紐卡素球迷一命

今年10月英超熱刺作客紐卡素，上半場完結前出現驚險一幕，看台上一名紐卡素球迷突然心臟病發暈倒，熱刺左閘利古朗察覺後，果斷要求球證暫停比賽，艾歷迪亞隨即安排軍醫上看台進行急救，最終成功救番該位球迷，利古朗同艾歷迪亞嘅英勇行動，賽後齊齊獲選為賽事最佳球員。

熱刺呢場亦「好心有好報」，以3比2贏波，而該名紐卡素球迷亦因為兩人果斷決定救番一命。

●辛尼特宣傳領養奇招抱狗仔出場

俄超出現「狗仔球僮」！1哥辛尼特12月一場比賽，11名球員各抱一隻狗仔進場。原來係辛尼特同俄羅斯犬隻基金會合作，希望透過賽事，畀呢啲曾被遺棄嘅小狗有機會喺直播時亮相，宣傳愛護動物及領養。辛尼特仲喺介紹球員資料時，特登一併簡介呢啲「毛孩」嘅背景資料，促使更多球迷產生領養意願，為佢哋搵到個安定嘅家。

辛尼特抱狗仔進場影片迅即喺網上瘋傳，唔到24小時就獲得數以百萬計點擊數。