養精蓄銳喜遇「私房菜」　曼聯抖夠上盤拆紐

周二(28日)凌晨英超聖誕快車第二站獨腳戲，「喜鵲」紐卡素主場硬撼曼聯。紐卡素聯賽3連敗之餘，防守甩漏多多堅係恐怖；相反曼聯自蘭歷克接手後明顯止跌回升，而且已經抖足兩星期，C朗等主力養精蓄銳實搏甩髀，加上近年碰頭例炒「喜鵲」，讓到1/1.5球冇有怕，照捧上盤。(Now 621及611周二凌晨4時直播)

紐卡素早前易帥後演出一度回穩，曾經5戰僅1敗，可惜只係曇花一現，近3仗聯賽面對實力較強嘅李斯特城、利物浦及曼城，立即輸晒打回原形，而且狂失11粒，拿修斯、施亞蘭奇勒及馬特列治等後衞輪流犯錯，猶如不設防，主帥艾迪侯域都冇晒計。除此之外，佢哋仲有防中艾錫希頓要坐波監，相信防線所受壓力更大，面對曼聯恐怕頂唔得幾耐。

首循環交鋒C朗起孖

曼聯自從怒炒蘇斯克查，無論係臨時頂上嘅卡域克或新帥蘭歷克正式接手後，成功撥亂反正，各項賽事近6仗取得4勝2和未輸過，其中3仗冇失波，同「蘇B」執教嗰隊瘋狂失波嘅「紅魔」判若兩隊。值得一提嘅係，曼聯早前因有19名球員及職員確診，自月中一直未有比賽，足足小休咗兩周，一班球員叉足電，可以逸待勞預備今仗。

翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，曼聯全部贏晒兼狂轟15粒，每仗至少贏2球，包括首循環大勝4比1，C朗喺嗰場回歸首騷梅開二度，明顯格食格，必定趁機打落水狗，大勝一場為球迷送上遲來的聖誕禮物，一於直取上盤。