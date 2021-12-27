異地尋足迹　英人查理史葛學粵語踏實做外援

香港，一個曾被英國殖民統治155年的遠東都市，即使回歸24載，至今仍遍布象徵英倫色彩的痕迹。訪問那一天，記者與來自英國的查理史葛（Charlie）到上環一帶走走，感受一下昔日的英治氣色，並一談他對這個「熟悉」地的看法。

圖／文：黃雋謙

1997年，是香港人的歷史里程碑，湊巧是Charlie人生的起點。旗幟、區徽、國歌⋯⋯一夜之間徹底更替，但城市的氣色並沒有隨着不列顛尼亞號而遠走，反而深深烙印在街街巷巷之中。「Victoria Habour、Aberdeen、Waterloo」Charlie隨口道出幾個取材自英國的香港地名，當中對他最深刻的莫過於位於紅磡的必嘉街（Baker Street），「我的寓所鄰近這一條街，我記得倫敦也有一條同名的街道，電影《福爾摩斯》的主角就是居住在那裏啊。」他說。

去年剛從隔離酒店中步出，他便察覺英國的痕迹原來遍布香港每一個角落。電車、雙層巴士、右軚行車，就連在動植物公園都豎立着英皇佐治六世的銅像。雖然身處距離家鄉9,500公里遠的東方城市，但Charlie卻好像沒有離開過般，「我來之前確實做過一些資料搜集，預料過這裏和英國會有些相似的地方，卻沒意料到會如此相似。」

在港生活一年多，Charlie最喜愛香港繁榮和多姿多彩的一面，「在這城市，你好像永遠都不會停下來，遠足、去海灘、逛街，你總會找到事幹。」繁華背後，亦反映香港人的一種特性，亦是令Charlie最感不習慣的——急速的節奏：「你們走路快得像100里時速呢！我是比較『慢活』的人，當我嘗試在街上貫徹自己的步伐，竟發現身邊的老人都試圖超越我！」他分享另一項文化差異，就是港人的駕駛態度通常比外國人急躁，尤其是當人車爭路的時候，馬路的咹聲響過不停，「如果我在香港駕駛，恐怕第一個星期就出意外！所以還是『Stick with MTR』罷。」他笑道。

在英治年代，不少到港履新的殖民地官員，都要先上為期數月的廣東話課程，學習與本地人溝通，當中曾擔任理民官的金文泰爵士和鍾逸傑爵士等，更是精通粵語的英國官員。常言道，要融入一個地方的生活，首先是要學習當地的語言，這句話對Charlie來說別具意義，「你們從小學習英語，所以很多外國人來香港，就認為說英語是理所當然，但我們作為外來者，為何不可以學習你們的語言呢？」很難想像，這句說話竟出自一位職業足球員的口中。

現時Charlie每星期都會上兩至三堂線上粵語課程，閒時會同隊友和女朋友對談練習。在訪問途中，他向記者展示其筆記簿，不斷嘗試用不純正的腔說出「你叫咩名啊」、「冇問題」、「唔該晒」等短句，即使其發音偏差得有點像藝人河國榮。「當然我永遠不可能說得很流利，但至少可以運用你們的語言，和你們簡單溝通。」他接着說，有時遇見一些球迷的英語不太好，但仍盡其所能跟他談話，因此Charlie期待有朝一日，自己可以運用廣東話和球迷聊天，「學廣東話很重要，或者我可能在這裏住滿7年，然後入籍代表香港隊？我不知道，但將來的事又有誰能說？」他透露出心中驚人的想法。

有人辭鄉歸故里；有人漏夜趕科場。近年很多港人基於種種原因，選擇離鄉別井移居英國，尋找第二出路。作為英國人的Charlie，竟有打算在這多事之秋反其道而行，「我理解他們的決定，或者他們覺得那裏會有較多自由度，這裏的生活較艱難」，但同時對移民的人作出的犧牲而感到惋惜，「並非所有人都可以離開，走的人會留下他們的家人、朋友，是有點Sad。」同是踏足過香港的前曼聯球員，雖然他沒有佐治貝斯般傳奇，亦沒有畢特當年降臨港甲般矚目，但卻有顆真摯的心，一顆真心愛惜香港的心，他的名字叫——查理史葛。

查理史葛 Charlie Scott Profile

出生日期：1997年9月2日（24歲）

國籍：英國

位置：中場

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：曼聯、咸美頓、艾川查姆、紐卡素鎮、奇茲格魯夫體育

今季上陣／入球：11場／1球

英國人登陸香港，第一個佔領的據點便是位於上環的水坑口街；而Charlie第一個踏足的香港地方，卻是昔日被稱為黃泥涌谷的「快活谷」。「這是我第一次來亞洲踢足球，我知道愉園擁有悠久歷史，但無疑現在是一支小規模的球隊，之後更經歷財政問題，球員經歷一個困難的球季。」當收到傑志的聘約時，他希望在香港作出第二次嘗試，即使當時還有來自中甲、西班牙和英格蘭等地聯賽的選項，他仍決定留在香港。

由愉園轉到傑志，Charlie比喻自己為「由一條活在小魚缸的大魚，變成一條跌落大海的小魚」，而來自外界的壓力亦隨之而來，「在愉園就算落敗，人們都會想：『反正下星期又會有另一場比賽罷』，很少人會在意你的輸贏。」他說。

然而在如傑志般的大會，球迷會期望你贏盡每一場賽事，球員沒有失準的餘地，「壓力是有的，但我需要保持克制，嘗試遠離社交媒體，尤其是我知道香港有一個網上討論區，有些球迷會嚴厲批評球員，但這是很平常。我唯有遠離它，把專注力放在球場上。」他強調，自己十分享受在傑志的挑戰，每天與高水平隊友訓練亦促進自身進步，不過他笑言外界間中會忘記了他的實際年齡，希望球迷多多包涵：「其實我還是24歲，即使外表顯老！還有很多事情需要學習。」