曼聯苦戰逼和紐卡素　蘭歷克連勝斷纜

自蘭歷克上任後英超2連勝嘅曼聯，周二(28日)凌晨作客苦戰下，憑卡雲尼後備上陣救駕逼和紐卡素1比1。曼聯今場面對戰意高昂嘅紐卡素陷入苦戰，「喜鵲」13次攻門8次中龍非常到肉，曼聯全靠迪基亞連番神救先至保住1分，蘭歷克賽後亦批評球隊表現差勁。

曼聯今場有華拉尼復出鎮守後防，不過開波只係7分鐘，呢位法國國腳喺後場失去控球權，被辛特麥斯明殺入禁區妙射先失守；曼聯之後雖有大量控球，但製造唔到機會，半場即換入查頓辛祖同卡雲尼加強鋒力。

下半場兩隊駁火，紐卡素亦有唔少反擊機會，但逃唔過迪基亞五指關，到71分鐘曼聯終憑卡雲尼連環射門追平。今場表現出色嘅紐卡素尾段再有機會，可惜積及梅菲射門中柱彈出，米基爾阿米朗精彩遠射又被迪基亞飛身撲出，最終兩隊打和1比1完場。

蘭歷克賽後批評球隊演出：「我唔鍾意今場嘅表現，除咗少數時間之外，我哋完全控制唔到比賽。球員喺力量、體能、爭波都不在狀態，未能贏出同對手直接嘅爭奪，今場最大問題係體能，要喺英超競爭體能係好重要，可惜呢場波好多地方都做唔好。」曼聯失分後繼續排喺聯賽第7位，落後踢多2場嘅榜首曼城19分。