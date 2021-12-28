【港講J.LEAGUE】連繫東南亞　名將現身說法

打從1993年成立起，J.LEAGUE這個日本頂級職業足球聯賽，其意義已遠不止於競技體育層面，更是文化底蘊的累積、展示，並且成為一道將日本與東南亞地區連繫起來的橋樑。明年將是J.LEAGUE成立30周年，官方以上述主題製作了一連兩集特輯回顧這段歷程，更邀請了多名來自東南亞的現役或前J.LEAGUE球員現身說法。

特輯以J.LEAGUE元年為起首，節奏明快地以歷史片段為主軸，當中既有J.LEAGUE掲幕的場面、聯賽史上首戰川崎綠茵對橫濱水手的入球，之後鏡頭一轉就是早年名將的身影，至今年仍是J.LEAGUE球員的傳奇人物三浦知良固然是領銜人物，之後是薛高、李安納度、連尼加、戴亞斯這些世界級人馬的入球片段，同時也少不了日後廣為世人認識的名帥雲加在日本執教時之身影，作為J.LEAGUE早期發展、開始為人所留意及世界各地球員陸續加入的時代作一個小結。

J.LEAGUE官方特輯連結：

世界足壇各路著名人物的加入，不但令J.LEAGUE受注目，同時也孕育出日本新世代球星，比如中田英壽、中村俊輔、小野伸二，他們與後輩本田圭佑、香川真司後來都轉戰歐洲球壇，即使是韓國名將朴智星也是在J.LEAGUE成長然後走向世界。

J.LEAGUE為日本足壇帶來翻天覆地的變化，職業化也帶動了球會成長，片段在介紹球員之餘，也不忘提到磐田山葉、大阪飛腳曾經稱霸亞洲，印證J.LEAGUE帶來的是全方位進步，而到2010年夏天，J.LEAGUE的總入場人數更達到一億人的里程碑。311大地震對日本社會及經濟帶來的沉重打擊，J.LEAGUE上上下下感受到自身不只立足日本，而是作為國際足壇持份者的存在，因此進一步將目光放到世界，著重聯繫鄰近地區，為此制訂發展策略，以擴大球迷基礎及著力提升整個地區的足球水平。

J.LEAGUE海外事務部負責人小山惠在片段中提到：「亞洲足球水平與歐洲、南美差距太大，我們必需一起進步，J.LEAGUE有很多可以跟其他國家地區分享的東西。」透過網羅亞洲各地優秀球員，J.LEAGUE在海外的注目度大幅提升，並致力開拓東南亞市場，將目光放到泰國、越南、緬甸，而首批加盟的東南亞球員例如越南名將黎公榮、印尼巴治甸，表現都超乎預期。印尼球員利利帕尼、越南阮公鳳在片段中都談到對J.LEAGUE的氣氛、球迷的熱情、技戰術水平、職業足球氛圍留下深刻印象，並且獲益良多。

另一方面，J.LEAGUE與球會都全力支持東南亞足運發展，前者派員到各地主持講座、工作坊，後者則與東南亞球會簽署合作備忘錄，這些支援都是基於J.LEAGUE的成功經驗——不只輸入優秀球員，更要重視培育人材。

首批登陸J.LEAGUE的東南亞球員尚未能呼風喚雨，但到了泰國國腳猜拿帖、迪拉唐、鄧達這一輩，就印證了東南亞足球的進步，前兩者更有入選年度最佳11人或協助球隊稱霸聯賽的經歷，開創東南亞足運先河，就如鄧達所言：「J.LEAGUE是高水平的聯賽，想進步的球員都應該到來。」

如今，人們即使身處歐洲、西非都可以透過轉播看到J.LEAGUE比賽，以東南亞為目標的發展策略也帶動了日本的旅遊業，比如來自泰國的遊客數目就有顯著提高，鄧達也認同J.LEAGUE成功令日、泰兩國建立起聯繫，而J.LEAGUE的大門其後更為泰國的年輕球員打開，迪拉唐也坦言J.LEAGUE比賽緊貼當代足球戰術潮流，球迷的熱情堪比歐洲，猶如給他們一個更廣闊的天地去認識足球。

小山惠認為J.LEAGUE開拓泰國市場的努力沒有白費，箇中的成功模式更可推展至其他東南亞國家例如越南、印尼、馬來西亞，這些國家在近年也有球員加盟J.LEAGUE球會，預期未來會有更多，他指這種發展方式對J.LEAGUE與東南亞足壇都有利，因為球員能力提升之餘，也可將所得經驗帶到國家隊，而泰國隊的進步就是「雙贏」的證明。「不只是泰國，我相信我們可以為其他國家的足運帶來進步。」小山惠說道，J.LEAGUE的目標是成為「亞洲的英超」，成為東南亞球員的奮鬥目標、夢想之地。

隨著今年所有 J.LEAGUE 賽事在月初結束、各支大軍已進入休季期，今年的港講 J.LEAGUE專欄也暫告一段落，就讓我們在 2022 年尚有幾天就到來之際，期待明年的 J.LEAGUE 比賽更加精彩﹗