港超聯　丹恩奴域奪9月及10月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2021/22球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，新一季選舉經過專業評審團遴選後，「9月及10月最有價值球員」由傑志前鋒丹恩奴域先拔頭籌！

新一季本地賽事，已於9月11日率先上演「傑志90周年挑戰盃」賽事，經過一輪激戰之後，傑志憑前鋒丹恩奴域致勝入球，以2比1險勝理文捧盃而回！之後就正式上演「菁英盃」及港超聯賽事！

傑志在9月及10月期間，進行過七場賽事，其中包括五場「菁英盃」及兩場港超聯賽事！七場賽事中，丹恩奴域均有上陣，個人更攻入9個入球，協助傑志取得5勝1和1負的成績；而「菁英盃」以0比3不敵理文的賽事中，丹恩奴域便是唯一一次列為後備球員，所以才導致球隊今季首次落敗！

出師不利的傑志之後一場賽事便迎戰勁旅東方龍獅，儘管該場賽事丹恩奴域取得先開紀錄的入球，但最終傑志慘被東方龍獅迫和；而及後三場「菁英盃」賽事，丹恩奴域都分別取得入球，並順利協助球隊獲勝；其中傑志以5比2大勝晉峰之「菁英盃」賽事，丹恩奴域個人更大演帽子戲法。

經過了五場「菁英盃」賽事之後，傑志便轉戰港超聯賽事，首場賽事便迎戰宿敵東方龍獅，儘管該場賽事丹恩奴域並沒有取得入球，但球隊仍然以1比0險勝對手；經過一場賽事之後，丹恩奴域在對U-23賽事中，再一次大演帽子戲法之下，協助球隊以6比0大破對手！

首兩個月便取得9個入球的丹恩奴域坦言：「這不是我第一次獲得這個獎項，但再次獲獎，證明我們做得不錯！」他續稱，再次獲獎當然高興，並希望未來我們會繼續努力，將每一場賽事都踢好，爭取好成績！最後丹恩奴域表示，自己今季與上季沒有太大改變，每一場比賽自己都希望盡力爭取入球，並協助球隊取得勝利！