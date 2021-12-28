香港隊　醉酒事件裁決　禁召入隊一年加罰款

足總紀律委員會就香港隊U23，10月在日本發生的醉酒事件完成審訊，周二（28日）公布罰則：潘沛軒、葉卓文、鄭進泓等10名涉事球員一年內不得入選任何級別代表隊，並向張俊軒、謝家榮、林衍廷等個別較嚴重犯事者罰款。足總又指，另有一人已申請駁訴，將由委員會再安排聆訊。

香港23歲以下代表隊，10月代表香港赴日本出戰「U23亞洲盃」外圍賽，惟兩戰分別不敵柬埔寨和東道主，兼0分出局。惟事後一個多月被揭發約半隊隊員，在落敗予日本當晚於酒店醉酒鬧事，意外破壞酒店設施、違反賽會的防疫規定，部分隊員更涉嫌違反當地禁止20歲以下人士飲酒的法律，事件一度驚動日本足協。

事件發生逾兩個月，足總近日終於完成審訊，裁定潘沛軒、伍家揚、葉卓文、鄭進泓、邵昀俊等10名犯事者，違反賽會防疫措施，判處禁止入選任何級別之代表隊一年；而林樂勤、朱偉鈞和張俊軒，另加違反代表隊球員行為與道德守則的指控，額外罰款3,000元；至於謝家榮、林衍廷，則涉嚴重違反代表隊球員行為與道德守則，「罪加一等」被罰款6,000元，罰則於12月22日已開始生效。另外，足總又指，另有一人正申請駁訴，紀律委員會將再安排聆訊。

足總在新聞稿上補充，明白社會各界對事件的關注，希望有關球員能吸取教訓，以後警惕自己作為球員及代表隊成員的操守和言行。