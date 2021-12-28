【女足粉絲團】吳卓蔚捧「木蘭足球聯賽」冠軍

台灣木蘭足球聯賽已於本用(12月)25日結束，效力台中藍鯨的香港門將吳卓蔚，粉碎了花蓮衞冕之夢，個人亦奪得了外流以來首個聯賽冠軍。

本季木蘭足球聯賽競爭激烈，本季引入多名外援的台中藍鯨，與擁有多名中華台北代表隊成員的花蓮戰至最後一輪同以20分，分列積分榜首、次位，藍鯨僅以1球得失差領先。最後一輪兩隊於主場分別迎戰桃園國際及新北航源，最終藍鯨以3比0擊敗桃園國際，而花蓮則以0比1敗陣全失3分，台中藍鯨如願第4度稱后。

回顧本季聯賽，吳卓蔚「阿Mi」覺得最深刻的，乃比賽因為疫情在第3輪之後暫停，當中獲香港隊徵召參加在烏茲別克舉行的「亞洲盃」外圍賽，第一次作為外援能得到球會支持，得到教練批准回到香港備戰，比賽前後亦中經歷了兩次隔離。

當重開聯賽後台中藍鯨表現不俗，勝出多場比賽，直至在對花蓮的比賽才以0比1落敗。對於戰至最後一輪才奪冠，「阿Mi」表示：「今季贏到冠軍梗係開心啦！經歷咗領先，但輸咗畀主要競爭對手，但對方突然輸咗，個奪冠機會又返番嚟，可以自己去把握，爭取同搏盡。自己喺球員生涯入面都係第一次，有呢種來回地獄又折返人間嘅感覺。好想喺度借機會感謝台中藍鯨上上下下咁多位嘅信任同支持。依家目標達成咗，兌現返嚟藍鯨係為咗奪冠嘅承諾，都好期待下一個挑戰。」