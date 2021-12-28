李斯特城大起利物浦　冤家又碰頭必鬥攻

「新年聖誕快車」繼續開動，周三凌晨就有李斯特城喺主場再戰利物浦。兩軍早前於英聯盃8強碰頭，雙方踢成3比3後主場嘅「紅軍」憑互射12碼晉級，今仗英超再交手，利物浦改派主力陣容出擊火併「狐狸」，預計又會出現鬥攻場面，連同上次英聯盃，雙方近4次碰頭3次開4球或以上，一於再追3.5球入球大。（Now 621及611周三凌晨4時直播）

李斯特城領隊羅渣士上次英聯盃率隊作客晏菲路倒戈，派出占美華迪、占士麥迪臣等主力亮相，甫開賽即憑占美華迪梅開二度領先2球，當時利物浦收起大部分主力，改由南野拓實夥拍剛傷愈嘅羅拔圖法明奴，上半場落後1比3，其後「紅軍」再派迪亞高祖達上陣，最終戰至補時追和3比3，其後更憑互射12碼反勝對手，過程峰迴路轉，激盪人心。

全力出擊用齊沙拿文尼

上次交手記憶猶新，兩軍今次快車賽程再遇，回師主場嘅李斯特城剛喺「拆禮物日」激戰曼城輸3比6（見另文），今仗勢必延續入球意欲，藉主場之利繼續喪攻對手，利物浦方面，高普應付英超將回復強陣，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼將悉數回歸正選陣容，而且該隊「拆禮物日」對列斯聯一仗取消，球員有更多時間準備，要攻破李斯特城防線亦非難事。

利物浦近期火力全開，近3仗全開4球或以上，而李斯特城今季亦多次開出大比數，近8仗7次開4球或以上，加上雙方碰頭旺開大，預計又係一場入球盛宴。