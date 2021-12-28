福建徐遠征爆缸紮住上　難擋飛鷹三分雨

康仁福建和崇德飛鷹今晚（28日）在修頓場館打到「見血」，徐遠征與謝爕雋相撞，導致頭破血流。雖然他「紮住上」，但手感驟降，飛鷹趁機大灑「三分雨」，終在奧斯汀和蘇志樂合轟56分下，以83：73取得3連勝。

飛鷹近況不俗，賽前錄得2連勝，面對另一中游分子，首節有奧斯汀和百德新里「雙鬼拍門」取得12分。但福建得分點較多，除了徐遠征和鄭錦興內外開弓，還有何俊杰入楔得手，領先17：14。福建靠著徐遠征和黃律堯的3球三分，一度領先9分，惟完半場前2分鐘，飛鷹前鋒謝爕雋與徐遠征相撞「爆缸」，後者更頭部流血，要用繃帶包紮。為清潔地面血跡，賽事暫停近10分鐘，福建領先39：34回更衣室。

換邊後，徐遠征「紮住頭」上陣，換來全場掌聲。他接連助攻隊友，但受傷勢影響，手感驟降，被換下場休息。反觀飛鷹大灑「三分雨」，蘇志樂命中3支冷箭，與奧斯汀各得11分，反超前61：53進入決勝節。飛鷹繼續攻城略地，奧斯汀如入無人之境，全場轟入34分，連同蘇志樂的22分進帳，齊齊帶隊以83：73獲勝，對球隊爭取常規賽前6名拿下關鍵一仗，飛鷹目前錄得3勝2負。

徐遠征受傷前攻入12分，其後「紮住上」命中2顆罰球。當記者問到傷勢，他輕描淡寫說「OK」，只對落敗耿耿於懷：「我的頭沒事，過一會就好了，但輸球的感覺爛透了。」他稱自己下半場發揮失準：「有幾球好急，防守也令對手太舒服，太多『open 3』。這是一場必須贏的比賽，但我打得很差，輸了。」下半場被教練「強制」休息，他坦言失落：「是（不開心）！因為我想打，想出去追分，但教練的想法我也明白。」福建目前取得1勝3負。