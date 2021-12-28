新時代來臨！麥巴比當選環足最佳球員

「美C」壟斷國際獎項十幾年，今年金球獎繼續頒畀美斯，已經引起部份人不滿，周一(27日)舉行嘅「杜拜環球足球獎」頒獎禮，佢哋選咗基利安麥巴比為年度最佳球員，羅拔利雲度夫斯基就連奪「馬納當拿獎」同「球迷評選最佳球員」，呢個結果又啱唔啱大家心水？

「杜拜環球足球獎」於2010年開始舉辦，C朗拿度曾6次當選最佳球員，雖然認受性同重要性未必可以同金球獎及世界足球先生比較，但得獎結果似乎更貼地。大家都認為足壇未來係基利安麥巴比天下，而呢個頒獎禮就行先一步，頒年度最佳球員畀佢，呢個係麥巴比生涯首個國際成人大獎，亦可作為未來爭奪金球獎同世界足球先生嘅一次熱身。

麥巴比上季為巴黎聖日耳門上陣47場入42球，獲得法國盃冠軍，亦在法國隊上陣14次入8球，奪得歐國聯冠軍。今次評選中，佢嘅對手有賓施馬、羅拔利雲度夫斯基、美斯、C朗同穆罕默德沙拿，結果由佢當選。

環球足球獎得獎名單：

最佳球員：基利安麥巴比

歷史最佳射手：基斯坦奴朗拿度

馬納當拿獎：羅拔利雲度夫斯基

TikTok球迷評選最佳球員：羅拔利雲度夫斯基

最佳教練：文仙尼

最佳後衞：邦路斯

最佳門將：基安盧基當拿隆馬

最佳女足球員：普特拉斯

職業生涯獎：朗拿甸奴

最佳球會：車路士

最佳女足球會：巴塞隆拿

最佳非洲青訓學院：澤德

最佳經理人：帕斯托雷洛

創新獎：意甲

最佳電競選手：Msdossary7

最佳體育總監：碧格列斯坦

最佳國家隊：意大利