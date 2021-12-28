激烈！黃藍大戰打到加時　永倫3分險勝東方龍獅

永倫對東方龍獅周二（28日）晚上演「Big 4大戰」，吸引大批球迷入場。兩軍今季曾於銀牌賽對碰，當時泰那狂轟46分，帶領永倫以3分險勝。今場兩軍鬥到加時，永倫以79：76拿下關鍵一勝。

永倫聯賽近況上佳，已錄得3連勝，反觀東方龍獅外援拉利羅斯上場對南華一戰左膝受傷，今場由陳兆榮、李琪、梁嘉顯配搭徐遠成和胡卓斌正選登場。永倫今場入局較快，憑賀斯福、周迎堅和蔡龍德籃底和中距得分，率先打出一段8：4攻勢，東方龍獅由徐遠成包辦頭7分，其後此節最後兩分鐘，憑梁嘉顯和楊睿騏連轟兩球三分球，一度反超前至13：12。不過陳兆榮此節已累積3犯，球隊早早滿隊犯，造就永倫的泰那頻上罰球線，帶領永倫首節以16：13領先。

第二節，東方龍獅派出上場對永倫得17分的「巨人」卜聿揚。此節東方三分射手發力，陳翊麟和楊睿騏轟入3記三分，加上徐遠成連得4分，一段15：0攻勢，瞬間將比分拉開至28：16。暫停回來後，永倫展開反擊，泰那轟入7分，加上潘志豪的三分球，成功追成30：30平手，不過東方有卜聿揚完成「and 1」，以36：30返回更衣室。

換邊後，永倫一度進攻失靈，泰那長達8分半鐘未有得分，僅靠賀斯福苦苦支撐。相反，東方龍獅的楊睿騏狀態大勇，幾度剷籃得分，加上徐遠成轉身上籃，7：0攻勢將比分拉開至52：41。永倫的泰那此節僅得5分，賀斯福則有8分進帳，協助永倫追至50：53。

兩軍尾節演拉鋸戰，永倫由泰那完成「and 1」，一度領先4分，但東方龍獅憑李琪連得5分，加上胡卓斌籃底力抗兩人得分，再度超前至66：63。周迎堅最後一分鐘得4分，為永倫追成73：73平手進入加時。兩軍輪流罰球得分，永倫終以79：76險勝。永倫的泰那轟入全場最高30分，東方以徐遠成居首，得20分。