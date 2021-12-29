沙拿罕見12碼甩拖　利物浦輸波爭標受重擊

利物浦嘅爭標之路周三(29日)凌晨受到嚴重打擊，「紅軍」作客超殘陣嘅李斯特城，雖然全場圍攻對手但未能把握機會，包括王牌前鋒穆罕默德沙拿4年來首度12碼宴客，最終更輸1個反擊以0比1飲恨，終止7場聯賽不敗走勢。利物浦依家仍落後榜首曼城6分，曼城周四(30日)凌晨將會作客賓福特。

李斯特城受疫情同傷患困擾，今場有6個後防缺陣，雙中堅要用一對中場尼迪迪同阿馬迪客串，面對強陣利物浦全場捱打。「紅軍」14分鐘就博到12碼，但穆罕默德沙拿操刀太正被卡斯柏舒米高撲出，呢位埃及前鋒補頂一頭又中楣，係佢自2017年10月之後，4年來首次12碼宴客，對上15次操刀全部命中，今次失手相當罕見。

利物浦下半場製造唔少機會，但穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼等未能把握，59分鐘更被李斯特城一次反擊，由後備上陣嘅盧卡文射入，最終輸0比1完場。利物浦領隊高普賽後承認爭標唔樂觀：「我哋一早知道要踢出完美成績先可以捧盃，尤其爭冠對手係曼城，但依家我哋做唔到，只係嘗試踢好自己嘅賽事。」