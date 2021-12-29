美職等退休？恩斯治尼答應加盟多倫多！

意大利國腳恩斯治尼同拿玻里嘅合約季尾完結，雙方續約談判一直膠著，據美國同意大利媒體爆料，呢位30歲前鋒已經答應轉戰美職，明年6月將以自由身加盟FC多倫多。恩斯治尼呢個決定引起唔少質疑，佢嘅前經理人就直指恩斯治尼去美職係放棄足球事業。

多間意大利傳媒報道恩斯治尼有望轉戰美職後，為美職官網撰稿嘅著名記者Michael Singh亦證實，恩斯治尼會喺明年6月簽約FC多倫多，傳聞合約嘅人工連獎金總值為每年1,800萬美元。不過，恩斯治尼嘅前經理人奧達安奴就話：「呢個轉會係基於生活方式考慮，而唔係足球競技嘅考慮，美職踢嘅係表演賽而唔係真正足球比賽，我哋想知道恩斯治尼嘅目標係乜？佢聽咗咩人嘅意見？意大利人好難理解呢類轉會決定，就好似基奧雲高一樣，只有佢哋先知道金錢嘅魔力有幾大。」

前意大利國腳基奧雲高喺6年前，以28歲之齡由祖雲達斯轉投FC多倫多，斷送佢嘅國家隊生涯，而恩斯治尼貴為意大利贏得歐國盃冠軍嘅主力前鋒，如果真係轉戰美職，將會大大削弱佢入選意大利國家隊嘅機會。