中超　恒大富力財困　傳廣藥注資重臨廣州

今季中超多支球隊遇上財政困難，當中廣州城和廣州隊更因欠薪致主力離隊，陷解散危機。惟近日這兩支廣東球隊的前途迎來曙光，有傳兩大國企分別有意注資，而曾於千禧年間投資足球的廣藥集團，更有望將重臨廣州，接手其中一支球隊。

今季多支中超隊伍因財政問題，陸續出現欠薪的情況。當中廣州城（廣州富力）早前盛傳拖糧；廣州隊（廣州恒大）的入籍兵艾克森、阿蘭、洛國富等亦先後離隊。兩支廣東省豪門來季去向未明，更一度有傳會落入解散的命運。

不過，據內地傳媒報道，兩大國企廣州汽車集團和廣州醫藥集團，分別有意向廣州隊和廣州城注資。一旦股權易手，兩間廣州球會將有望續戰中超，而它們本來的班主恒大和富力，則獲准繼續持有一定股份，以示它們多年來投資足球的肯定。

值得一的是，廣藥集團對中國足球毫不陌生。2006至09年期間，這間國有企業便曾冠名當時稱為廣州醫藥的廣州隊出戰中超，直至恒大接手。廣藥董事長李楚源周一（27日）受訪時提到，公司的確「有意與廣州足球再次結緣」：「只要政府、足協等，希望廣藥在這方面發揮作用，那我們也是有這個意向的。」不過，被問到集團屬意的是廣州隊抑或廣州城，他就未有明確的答覆。