車仔慌失失捱細界　白禮頓硬淨防守一流

今晚英超繼續加開快車，車路士主場迎戰白禮頓，好大機會再陷苦戰。「藍戰士」踢法以守為先，本來已經唔強嘅進攻力，近期再受球員傷病打擊，今仗面對防守力一流嘅白禮頓，預計兩隊製造入球機會唔慌多，2.5球入球細屬明智之選。（Now 622周四凌晨3時30分直播）

車路士上仗作客阿士東維拉，靠兩個12碼先至反勝3比1。車仔近期陷入小低潮，近5場聯賽只有2勝2和1負，喺榜首爭逐已被曼城拋開6分之多。對比起兩大爭標熱門曼城同利物浦，車仔最輸蝕嘅地方係入球能力不足，尤其主場面對密集防守往往老鼠拉龜，近4仗聯賽主場有3仗打和1比1，成為車路士爭標最大絆腳石。

「藍戰士」早前爆疫嚴重打擊球隊，多位進攻主力如盧卡古、迪姆華拿、薛耶治、赫臣奧杜爾及夏維斯等均因確診或受傷而缺陣，加上擅於出擊嘅翼衞芝維爾長抖，球隊進攻演出自然大打折扣，雖然盧卡古上仗後備上陣取得入球，但大病初愈狀態難免起伏，唔好期望佢可以連續交出好表現。

「海鷗」遇強打穩陣波

「海鷗」白禮頓季初憑組織性同控球踢法令球迷眼前一亮，未能躋身聯賽上半部只因入球能力差，守強攻弱嘅問題令佢哋經常贏形勢失分，上場贏賓福特先終止11場聯賽不勝頹勢，期間只有兩場入波多過一球。好在佢哋防守尚算穩陣，近7場聯賽總入球全開2球或以下，作客強敵相信踢得更為保守，今仗「細」盤穩開。