2021年本地波大事記（上）

本地波在2021年經歷風風雨雨，先有兩支港超球隊自降；後爆出U23代表隊醉酒事件，但只要保持正面，總能在迷霧裏找到曙光。即將踏入新一年，港超聯繼續以8隊姿態獻技，兼且傑志、理文在亞洲賽中創造佳績，令香港得以再續「亞冠盃」之旅。展望2022年，本地波能夠轉危為機，再闖高峰！

文：李浚湣、黃雋謙、林卓臻

（一）膺3料足球先生 丹恩奴域統治港超

要數2021年港超風雲人物，定非傑志前鋒丹恩奴域莫屬。這位比賽時愛紮起長髮，外型酷似伊巴謙莫域的黑山射手，挾前韓職MVP的光環，2021年初加盟「藍鳥」，成為近年港超其中一位最具級數的外援。2020/21賽季，這名40歲老將僅花14場便攻入17球，成為聯賽神射手，並助傑志捧起第11座頂級聯賽冠軍獎盃。他亦憑技驚四座的表現，囊括「香港足球明星11人·前鋒」和「香港足球先生」殊榮。

破亞冠入球紀錄

其後於「亞冠盃」，「黑山伊巴」再為傑志分別在FC泰港、FC廣州和大阪櫻花身上，取得共4個入球，打破由南韓名宿李同國創下的最多入球紀錄，並將紀錄推高至40球。來到2021/22賽季，丹恩奴域延續好腳風，高踞射手榜前列，期待他2022年繼續為球迷送上精彩時刻。

（二）批女球證執法水平 愉園惹歧視爭議

2021年3月21日，天水圍飛馬於主場以1比0擊敗愉園。一場看似平平無奇的港超賽事，賽後竟引起軒然大波。事緣主球證羅碧芝是役作出的判決令愉園職、球員不滿，賽後愉園主帥鮑家耀受訪時炮轟該名女球證「體能不足以執法男子賽事」，並要求賽會不要再委批女球證執法。球員林衍廷更因以侮辱性語句冒犯羅而被逐離場，二人行為被指涉性別歧視。

林衍廷鮑家耀遭停賽10場

事後羅碧芝就事件上報足總，紀律委員會遂召開聆訊。經審訊後，鮑、林被裁定指控成立，雙雙被罰停賽10場，而這件事亦成為港超聯成立以來，首宗涉及性別歧視的案件。

（三）飛馬愉園自降欠薪手尾長

受疫情影響，上季天水圍飛馬和愉園季中出現財政問題，更因未依時繳保險費而被罰禁賽。季後兩軍宣布自降，惟事後被傳出欠薪，當中愉園更拖欠職球員達9個月共550萬薪酬。雖然一眾苦主開記招公開事件，一度逼使足主陳志實承諾發還欠薪，惟承諾最終落空，職、球員至今仍為討回血汗錢而努力。

港會香港U23參戰

在飛馬和愉園退出後，令港超陷入隊數不足的危機。經過各方人士協調和出資下，足總籌組以失業和外借球員為主的新軍香港U23（圖）參賽；同時邀請港甲班霸港會升超，雖然兩隊組軍倉促，實力有限，但總算令港超聯得以維持有8支隊伍競逐。

（四）2020/21球季 煞科戰入場創新高

受疫情影響，港超聯去年11月後一度陷入停擺，即使至今年3月開始復賽，賽事亦須嚴格遵守社交距離措施，包括要求觀眾填寫健康申報表、限制佔用座位不得超過座位數目一半等；幸好座位佔有率4月初獲放寬至75％，令更多球迷能夠入場觀賞賽事。

在一眾球迷「餓波」已久下，於5月23日上演的傑志對東方龍獅爭標組冠軍戰，最終吸引7,802名觀眾入場，超越4年前煞科戰創下的6,413入場人數，同時刷新港超聯自2014年成立以來，單場最多入場人數紀錄。

（五）足總董事換屆選舉「在野派」慘敗

足總去年在立法會帳目委員會中，眾目睽睽下被議員恨批多年來管理不善的畫面仍歷歷在目。為扭轉亂局，助香港足球重新樹立進步形象，今年6月的足總董事換屆選舉，以前足總主席康寶駒、傑志會長伍健等為首的「在野派」，夥拍前天水圍飛馬主席譚秉智、莫文韜和鄧澍焙，組成5人選舉團隊，高調宣布參選足總新一屆董事。

記者會中，5人公布4大政綱，包括提升管治水平、加快推動「展望2025策略計劃」等。雖然造勢當日冠忠南區、理文等港超球會都有派代表參加，聲勢浩大。惟選舉結果卻令人失望，被視為「貝系」的王紹基、胡偉民、陳曉峰，兼競逐連任的曾王琬琪等，均以大幅票數勝選，「在野派」悉數落敗，令以足總主席貝鈞奇為首的派系，進一步主導董事局，繼續主宰香港足球未來發展。

（六）港隊U23外訪爆醉酒醜聞

香港23歲以下代表隊，10月赴日本出戰「U23亞洲盃」外圍賽（圖），先後不敵柬埔寨和東道主，0分包尾出局。惟約半隊球員返港後，被揭發於大敗予日本一仗後，在酒店醉酒生事，有球員破壞酒店設施和打架，更有人涉違反當地禁止未滿20歲人士飲酒的法例，事件驚動日本足協。

惟事後逾一個月，足總待傳媒揭發後始作承認，CEO譚秋朗回應事件時更表示，適齡球員代表港隊時輕酌怡情可以接受，一度引起外界譁然。年底紀律委員會終有裁決，判罰10名犯事者禁止入選任何級別代表隊一年，林衍廷、謝家榮等較嚴重犯事者則額外罰款，另有一人已申請駁訴，委員會將會為此再召開聆訊。