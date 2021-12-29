2021年本地波大事記（下）

本地波在2021年經歷風風雨雨，先有兩支港超球隊自降；後爆出U23代表隊醉酒事件，但只要保持正面，總能在迷霧裏找到曙光。即將踏入新一年，港超聯繼續以8隊姿態獻技，兼且傑志、理文在亞洲賽中創造佳績，令香港得以再續「亞冠盃」之旅。展望2022年，本地波能夠轉危為機，再闖高峰！

（七）香港躍升東亞「5哥」 傑志理文亞洲賽有突破

2021年港超球隊在亞洲賽交出亮眼佳績，其中傑志於「亞冠盃」賽場更取得突破。位處J組的傑志，因疫情關係要赴泰國，在隔離的情況下作賽。結果「藍鳥」取得3勝2和1負成績排第2，包括擊敗東道主FC泰港、兩挫兩屆盟主FC廣州，以及逼和日職勁旅大阪櫻花。雖然最終未能晉級，仍打破香港球會在這項亞洲頂級賽事的最佳成績。

理文全勝姿態晉級

「亞協盃」方面，首戰亞洲賽的理文亦有出色演出。繼分組賽力壓東方龍獅、臺南市FC和220體育會，以全勝姿態首名晉級後，「黃黑軍團」再受惠於抽籤結果直入準決賽階段。雖然作客烏茲別克球隊拿薩夫，上半場先失兩球，但換邊後連轟兩粒，並在法定時間逼和對手。可惜加時階段再失守，無緣打入總決賽，惟表現仍得到各方肯定。兩軍在亞洲賽取得的佳績，助香港的球會系數排名由東亞第11躍升至第5，並穩奪2023「亞冠盃」分組賽和外圍賽入場券各一。

（八）菁英盃改制足總盃復辦

因疫情關係，2020/21賽季的「高級組銀牌」和「足總盃」被取消，「菁英盃」亦成為該賽季唯一一項盃賽賽事，結果以B組首名晉級的東方龍獅（圖），4強淘汰傑志之後，再於決賽以2比0擊敗愉園，首次問鼎該項盃賽冠軍，決賽為東方龍獅先開紀錄的艾華度，則榮獲賽事最佳球員獎。

來到2021/22賽季，「菁英盃」賽制再有改動，放棄分組賽加淘汰賽的形式，改踢雙循環聯賽，藉此增加每支參賽球隊的比賽場數。此外，足總亦宣布復辦「足總盃」，經過兩圈淘汰賽爭奪之後，東方龍獅和傑志兩支決賽球隊，將於2022年2月1日大年初一爭奪最終殊榮，勝方亦將會代表香港出戰亞洲賽。

（九）世盃外3連敗麥柏倫掛冠

香港隊6月初赴巴林出戰「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」，可惜面對伊拉克、伊朗及巴林悉數落敗，無緣晉級，只能轉戰「亞洲盃」第三圈外圍賽。

然而6月底約滿的前港隊主教練麥柏倫（圖），卻遲遲未在續約與否的問題上得到足總答覆，更被要求需重新申請職位，這名芬蘭主帥最終在領軍12場，僅得1勝的成績下黯然離任；主帥一職懸空近半年後，足總至12月中才宣布由莊恩安達臣接手，這名58歲挪威教頭在球員時代曾效力德國、瑞士等聯賽球會，並奪得過德甲神射手。2001年展開教練生涯後，他曾參與過球會和國家隊層面的工作，包括曾於2016至2018年期間，帶領北韓進身兩項亞洲賽事決賽周，以及出任韓職球會仁川聯的主教練，但領軍成績未如理想，勝率只得33%，直至前年4月因7戰僅獲4分而被辭退，並一直待業至接掌港隊帥印。

（十）成立球員教練協會「疫」境自救

在疫情繼續施虐的2021年，本地球員和足球教練的生計大受影響，不少自救組織因此冒起。其中在足總董事陳志康及一眾有心人士推動下，於年中成立的香港職業足球員協會（PFAHK），於2021/22賽季季前組織操練活動，讓等待落班的球員跟操保持狀態，並透過舉辦「全民足球挑戰賽」成立「足球員抗疫基金」，為一班受影響球員提供支援。

除了球員，足球教練的在疫情下大受影響，由吳子維、陳曉明、陳婉婷、郭嘉諾及蔡業輝等人發起的香港足球教練協會（圖），亦於同年宣布成立，為足球教練業界人士發聲，希望為職業教練行業爭取權益和持續發展。

（十一）足總聘圈外人做高層 引爆離職潮

今年5月，足總在無直接知會傳媒下，在網頁上低調宣布聘請曾擔任跨國企業高層的譚秋朗（圖），出任年薪達200萬的行政總裁一職；繼而在6月聘請前香港歌劇院總經理連君，為專責人事審核的機構管治總監，二人過往「零」足球管理經驗、圈外人的背景，均備受質疑。

雖然CEO履新數月期間，曾為今季港超聯湊足隊數立下功勞，一度令外界抱有憧憬，但其就港隊U23醉酒事件的回應方法，則備受非議。加上，在譚秋朗和連君上任半年間，足總先後出現兩次重大人事變動，有資深員工不獲續約，亦有秘書處高層請辭。有傳足總內部人員士氣低落，令外界猜測這些事件與譚、連二人有關，亦不無道理。

（十二）on.cc東網連續7季直播港超

2021/22球季「中銀人壽香港超級聯賽」，繼續由on.cc東網成為獨家網上轉播媒體，本地及海外球迷均可透過網上及手機app，觀看季內的賽事直播。已連續第7季成為港超聯獨家網上轉播媒體的on.cc東網，將繼續與足總及8支港超球隊加強合作，讓廣大球迷可以隨時隨地，緊貼港超聯消息及獲得更多相關資訊。