曼聯更衣室爆內亂　蘭歷克遇最大考驗

曼聯領隊蘭歷克被視為「足球教父」，不過依家面臨重大考驗，據英國《每日郵報》報道，「紅魔鬼」更衣室正爆發內亂，多位邊緣球員嘅怨氣令隊內士氣低迷，加上球員仍未適應蘭歷克嘅訓練，加上C朗拿度同般奴費南迪斯嘅領導能力受到質疑，蘭歷克嘅重建任務要由平息內亂開始。

蘭歷克上任後4場賽事2勝2和，2場勝仗只係險勝水晶宮同諾域治，表現欠缺說服力。《每日郵報》爆料，曼聯更衣室內出現士氣低落問題，尤其連格、艾歷拜利、甸恩軒達臣、安東尼馬迪爾、雲迪碧克等邊緣球員，因為上陣機會太少而有怨言，安東尼馬迪爾早前已公開要求離隊，甸恩軒達臣亦後悔今夏同曼聯續約，雲迪碧克更因季前被拒外借愛華頓而深深不忿。

除此之外，報道指曼聯球員亦未能適應蘭歷克嘅操練方法，例如喺平日要操練至下晝5點天黑先可以返屋企，加上C朗拿度同般奴費南迪斯兩位領軍人物，近期身體語言都非常負面，經常發脾氣同埋怨隊友，曼聯名宿加利尼維利喺上場對紐卡素後，亦指出呢個現象。平息更衣室問題，將會係蘭歷克首個任務。