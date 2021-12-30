曼城英超10連勝　今年創7大紀錄

周四(30日)凌晨英超賽事，榜首勁旅曼城憑菲爾科頓射入全場唯一入球，作客以1比0擊敗賓福特，取得英超10連勝，並拋離第2位車路士8分，大大提升衞冕成功機會。今場波係曼城2021年最後1場比賽，「藍月亮」今年英超表現一枝獨秀，創出7項紀錄。

今仗係雙方自1937年以來首次喺頂級聯賽交鋒，賓福特無懼對手威名，開波頭15分鐘內，已經有2次極具威脅攻門，幾乎先紀錄。不過，曼城企穩陣腳後，喺16分鐘率先入波，奇雲迪布尼橫傳畀菲爾科頓射入，亦係奇雲迪布尼今季英超第1次助攻。

身為曼城近年「助攻王」嘅奇雲迪布尼，其實今季英超已創造31次入波機會，但至今僅1次助攻，好大程度上由於隊友把握能力唔好，並非佢水準下滑。

換邊後，菲爾科頓原本有機會梅開二度，但係佢頭槌攻門中柱唔入，之後再有1次頭槌頂入，卻因為越位在先，被判無效。

至於奇雲迪布尼亦有1次勁射中柱彈出，踢到比賽末段，中堅拿樸迪頂入，同樣被吹越位，曼城維持1比0完場，取得英超10連勝。

曼城2021年喺英超獲得36場勝仗，轟入113球，成為英超史上單年最多勝仗及最多入波嘅球隊，同埋「藍月亮」今年英超取得110分，期間24場聯賽不失球，只係輸過6場，加上取得19場作客勝仗，都係冠絕各隊。

值得一提，曼城領隊哥迪奧拿第4次帶領球隊取得英超10連勝，屬於史上第1位獲此成績嘅主帥，認真犀利。