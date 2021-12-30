車路士補時遭逼和　仲有2位主力受傷

周四(30日)凌晨英超，車路士慘遭雙重打擊，球隊喺主場領先之下，踢到補時被白禮頓前鋒韋碧克頂入逼和1比1。車仔痛失2分之餘，仲有2位主力列斯占士同安達斯基斯坦臣受傷，令隊內傷病問題惡化，爭標之路舉步維艱。

車路士上半場27分鐘，就有右翼衞列斯占士受傷退下火線，幸好1分鐘之後，盧卡古頂入角球，協助車仔打開紀錄，呢位比利時國腳連續2場英超入波。至於白禮頓亦有1次入波良機，拉爾拉拿勁射，被門將艾度亞文迪撲出。

車仔中堅安達斯基斯坦臣上半場已經受傷，頂到半場休息，無法參加下半場比賽，由杜利奧查洛巴入替。白禮頓攻勢愈來愈入肉，包括中場比蘇馬炮彈式遠射，僅被門將艾度亞文迪托出底線。踢到補時1分鐘，韋碧克接應左路傳中，頂入扳平1比1。

車路士近4場英超只有1勝3和，已經落後榜首曼城8分，本身仲有芝維爾、迪姆華拿、薛耶治、夏維斯等多位球員先後確診或者受傷，令人腳捉襟見肘，依家再有列斯占士同安達斯基斯坦臣加入「十字兵」行列，勢必進一步影響領隊杜曹部署，車路士將於下周一(1月3日)凌晨主場對勁敵利物浦，情況實在唔樂觀。