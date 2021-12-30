澳網玩唔玩？祖高域壓「字母哥」膺年度最佳

網壇世界「一哥」祖高域周三以破紀錄第7次當選「巴爾幹年度最佳運動員」，力壓NBA總決賽最有價值球員「字母哥」安迪杜甘普及希臘東奧金牌得主泰托路等體壇猛將，而這位塞爾維亞球星確認缺席下周開打的ATP盃，會否亮相澳網再留懸念。

34歲的祖高域今年連續三個大滿貫冠軍，並冧莊年終第一，保加利亞通訊社周三宣布他再榮膺「巴爾幹年度最佳」，「字母哥」安迪杜甘普則獲亞席，而希臘東京奧運跳高金牌得主泰托路則獲第三；其他被提名的運動員還包括科索沃的柔道選手Distria Krasniqi、塞爾維亞柔道選手Jovana Prekovic及保加利亞空手道的Ivet Goranova等。

這個評選主要由阿爾巴尼亞、波斯尼亞、保加利亞、克羅地亞、希臘、馬其頓、黑山、羅馬尼亞、塞爾維亞及土耳其的傳媒投票而選出。

不過，隨着距離澳網開打愈來愈近，祖高域會否亮相續成外界關注話題，ATP盃賽會周三確認這位塞爾維亞球星將會缺席，雖然早前有消息指祖高域可以醫療理由而無需打疫苗參戰澳網，但一位澳洲網總發言人稱目前沒有收到祖高域有關參賽的最新消息，而塞爾維亞則由世界排名33的Dusan Lajovic領軍爭逐ATP盃。