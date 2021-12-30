談判破裂！巴塞決定5000萬歐元出售迪比利

西班牙《每日體育報》爆料，指巴塞隆拿管理層同奧士文尼迪比利嘅經理人，就續約問題談判破裂，意味呢位24歲翼鋒將於2022年6月30日約滿後，自由身離隊，巴塞隆拿為免人財兩失，決定提早下月出售佢，開價5,000萬歐元。

據悉，奧士文尼迪比利傾向續約，但經理人認為佢只剩下半年合約，下月可以同其他球會傾加盟事宜，處於有利位置，所以獅子開大口要求4,000萬歐元年薪，再加2,000萬歐元續約獎金，陷入財困嘅巴塞隆拿當然拒絕，導致談判破裂。

雖然有傳巴塞隆拿方面仍然希望奧士文尼迪比利回心轉意續約留隊，但同時做定第二手準備，只要有球會願意支付5,000萬歐元轉會費，就可以帶走呢位法國國腳。

巴塞隆拿2017年夏天以1億歐元向多蒙特收購奧士文尼迪比利，就算今次以5,000萬歐元出售佢，仍然要蝕一半。

雖然巴黎聖日耳門，紐卡素、車路士、曼聯、拜仁慕尼黑都有興趣簽入奧士文尼迪比利，但多數等佢明夏約滿，再爭取免轉會費簽入佢，巴塞隆拿的確好可能人財兩失。

另外，巴塞隆拿有多位球員確診新冠肺炎，據悉教練沙維只有9位健康一隊球員可用，需要抽調青年軍球員，出戰下場西甲作客馬略卡。