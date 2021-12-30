皇馬遭重創　4位猛將齊中招

西甲榜首勁旅皇家馬德里宣布，又有4位球員確診新冠肺炎，包括門將泰拔高圖爾斯、中場卡馬雲加、費達歷高華維迪、翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞。4人目前身體狀況良好，但需要接受隔離，將會缺陣未來2場賽事，包括西甲作客基達菲、西班牙盃作客艾高恩奴。

皇馬早前已有多位球員中招，原本隨住馬高阿辛斯奧康復之後，已經「清零」，但依家又多4位球員確診，教練安察洛堤肯定非常頭痛。

4人之所以染疫，好大程度上因為佢哋趁近期西甲歇冬，四出旅行度假。其中門將泰拔高圖爾斯早前同女朋友去杜拜玩，仲上載相片到社交網放閃。呢位比利時國腳確診之後，喺社交網上報平安，話自己冇症狀，感覺良好。

至於雲尼斯奧斯祖利亞去咗美國度假，仲入場睇NBA賽事，好可能喺旅程之中感染病毒。呢位21歲巴西國腳今季西甲已有10球進帳，隊內僅次於賓施馬，佢同泰拔高圖爾斯一齊缺陣，肯定削弱皇馬攻守能力。

皇馬上輪西甲缺少11位一隊球員，仍然以2比1擊敗畢爾包，唔知今次又可唔可以大步檻過呢？

另外，由於西甲有太多球員確診，令各隊大鬧人腳荒，西班牙傳媒指西甲賽會計劃調整防疫規定，中招球員由原本需要隔離10日，減為隔離7日，但咁搞法隨時加速「播毒」。