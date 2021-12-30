蘭Sir重逼搶進攻未執掂　曼聯捱「細」界

2021年英超壓軸賽事，曼聯主場迎戰般尼。「紅魔鬼」曼聯上仗好彩逼和紐卡素執番1分，令捧場客失望之餘，球隊表現亦廣受批評，不過新帥蘭歷克只着重逼搶，暫時所見未執掂進攻；般尼作客奧脫福肯定死守，佢哋近5仗聯賽作客4次開2球或以下，捧2.5球入球細較穩陣。（Now 621周五凌晨4時15分直播）

曼聯早前因爆發疫情休戰多場，周二凌晨復出作客護級球隊紐卡素，全隊表現走樣，傷愈復出嘅華拉尼犯錯累球隊先失守，多得門將迪基亞全場作出至少7次撲救，加上老將卡雲尼下半場後備入替救駕入波，曼聯先以1比1逼和對手，搶番1分。賽後主帥蘭歷克大為不滿，佢認為球隊因犯錯而落後，扳平後又未能繼續控制比賽，被對方取得太多射門機會。

雖然曼聯攻擊陣容鼎盛，雖然般奴費南迪斯停賽，保羅普巴仲未出得，但C朗拿度、拉舒福特、查頓辛祖及卡雲尼都有數胡能力，但「蘭Sir」戰術理念強調逼搶同無球走動，佢接手後4場錄得2勝2和，全部開2球或以下，兩場勝仗都係「僅僅熟」一球收工，入球能力低迷，今場更有般奴費南迪斯儲夠黃牌停賽，球隊進攻優勢更加難以發揮。

般尼遇強輸少當贏

般尼同樣因為疫情缺陣多場，而且佢哋實力有限，作客強隊都縮後嚟踢輸少當贏，今季作客利物浦、曼城同車路士都開2球或以下，以曼聯現時狀態及踢法，想攻破般尼大門唔係咁容易，主Ｗ熱得嚟存在風險，不如揀入球細好過。