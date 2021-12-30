帶刀侍衞投冠忠南區　杜度戰勝逆境感恩當下

今季冠忠南區後防大執位，其中新加盟的「帶刀侍衞」杜度，更被視為帶領球隊在戰績上取得突破的重點引援。這位南區守將，隨和富大埔港超聯捧盃後，幾度經歷失業危機，但回想過往在山度士的歷練，令杜度更懂得在逆境中感恩當下。 圖、文︰林卓臻

2018/19賽季，杜度以主力身分，帶領「綠戰士」成為首支捧起港超冠軍的區隊，其後他幾次與這項殊榮非常接近，卻最終擦身而過，包括上季隨東方龍獅在煞科戰落敗，將獎盃拱手讓給對手傑志：「嗰場失利我哋跌得好痛，經過一排先至由低潮中行出嚟，但上季攞唔到聯賽，唔只係因為最後一場輸波。」如今來到南區，杜度承認現時球隊的凝聚力和心態，令他想起當年的大埔：「現時南區陣中有唔少實而不華嘅球員，大家願意喺場上付出汗水走多兩步，希望做到好成績，甚至染指冠軍；大埔聯賽奪冠之前，累積咗3年嘅光陰同努力，冠軍絕對唔係一朝一夕嘅事。」

憑頭槌屢建奇功

作為中堅，杜度的本分依然是做好防守，經歷季初磨合期，南區除了在聯賽開局豪取4連勝，3場力保不失兼只失1球，其中杜度的作用立竿見影。然而這位留着標誌性「二撇雞」守將，卻是名副其實的帶刀侍衞，屢建奇功的「頭槌王」，才是球迷最熟悉的杜度：「被冠以『王』字係過獎啦，多謝球迷畀我嘅呢個花名，入波後嗰幾秒腎上腺素爆增嘅快感無與倫比；足球世界變得好快，以往負責攔截，清走個波就得，依家好多球隊對後衞嘅技術要求高咗，但我鍾意呢個挑戰。」

與大埔經歷完夢幻般的一季後，「欠薪」和「失業」兩個字，幾度成為這位前港超聯冠軍球隊主力不得不面對的現實。繼大埔退賽後，杜度短暫效力過的富力R&F，亦絕迹於港超聯，他與一班富力R&F舊隊友，更因與球會資方就欠薪問題要對簿公堂，糾紛直至現在仍未解決：「希望法庭可以還我哋一個公道。」他坦言近年幾次在球壇失意，一度令他對前景感到迷茫，但他未有因此放棄足球。

山度士學法日子記憶猶新

職業足球世界的殘酷，對出身巴西豪門山度士青年軍的杜度絕不陌生。在位處球會主場貝爾米羅體育場內的球員宿舍，與一班青年軍隊友過着寄宿的日子，杜度至今依然記憶猶新：「我哋喺球場入面，24小時生活喺足球世界中，當時有唔少隊友嚟自貧窮嘅家庭，屋企人傾盡家財送小朋友去球會，希望佢哋出人頭地喺職業球隊立足，嗰種競爭程度大到難以形容，喺山度士學到嘅爭勝心態，我一直銘記於心。」

由球王比利，到近年森巴軍團領軍人物尼馬，山度士出身的球星多不勝數，但亦有更多的球員在茫茫人海中被埋沒，8年的山度士生涯中，杜度對此見慣不怪：「咁多年嚟睇住太多才華橫溢嘅球員，最終放棄靠足球搵食，唔好話去到外國踢波，喺巴西要成為職業球員，應該仲難過入哈佛讀大學；所以過去一段時間香港足球環境雖然困難重重，但我好感恩可以喺呢度踢波。」

杜度Profile

出生日期：1990年4月17日（31歲） 身高：1米81

球員號碼：5

司職：中堅、防守中場

曾效力球會：山度士、巴西紅牛、和富大埔、富力R&F、東方龍獅

現效力球會：冠忠南區

今季上陣次數/入球：11場/2次

「山系男」登高遠足叉電

已經來港多年嘅杜度，被本地的野外環境所深深吸引，在比賽與訓練以外，他一有空就會化身「山系男」登高遠足，走入大自然「叉電」：「香港係一個好特別嘅地方，城市同郊外距離好近，你可以好快置身另一個世界，我認為呢樣嘢係香港最可愛之處。」杜度承認自己已經愛上這片土地，距離他住滿7年獲取永久居留權，只差約一年半時間，他透露已開始憧憬為香港隊出戰國際賽，並立志向這個目標邁進：「所有球員都期望可以喺國際賽出戰，我都唔例外，希望可以為香港披甲。」