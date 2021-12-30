「黑超女」掛拍！37歲施杜素澳網作告別

曾於2011年贏得美網女單冠軍的澳洲名將施杜素，周三在個人社交平台宣布即將掛拍，下月的澳網將成為她生涯的告別戰。

「幾個星期後會出戰我生涯第20個澳網，很興奮又開心，亦多謝澳洲網總給我機會在家結束生涯最後一個大滿貫賽事，能夠在自己親友及粉絲見證下告別，心情相當激動。」曾於10年前世界排名高居於第4位的施杜素，最令人深刻就是戴上搶眼的太陽眼鏡比賽，目前她在女單的世界排名已下滑至382位，今屆獲得外咭讓她可以在墨爾本公開出戰生涯第20次澳網決賽周，她首次亮相澳網是2002年，當時年僅17歲。

不過，隨着年紀漸大及傷患困擾，現年37歲的施杜素過去兩年在單打賽僅贏兩仗，但在雙打賽事的表現則仍然可以寶刀未老，剛在今夏的美網她與中國的張帥贏得女雙冠軍，這也是她生涯的第四個女雙大滿貫，而2021年澳網她與Matthew Ebden闖入混雙決賽，最終獲亞席。

施杜素可謂是近年最耀眼的澳洲球手，她2011年在美網決賽擊敗「細威」S威廉絲，捧走生涯首個及唯一女單大滿貫錦標，而她於2010年法網也曾打入決賽，最終獲亞席。至於雙打方面，她曾擁有7個大滿貫冠軍(包括女雙及混雙)。